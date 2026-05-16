۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۲

نشست تخصصی حقوق شهروندی در صنعت گردشگری خراسان شمالی برگزار شد

نشست تخصصی حقوق شهروندی در صنعت گردشگری خراسان شمالی برگزار شد

رئیس اداره نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی گفت: نشست تخصصی حقوق شهروندی در صنعت گردشگری با حضور فعالان این حوزه در سالن جلسات کتابخانه مرکزی بجنورد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عباس توکلیان گفت: در این نشست ۲۶ نفر از فعالان صنعت گردشگری با حقوق مسافر، قوانین و مقررات مرتبط و مهارت‌های ارتباطی آشنا شدند.
رئیس اداره نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری خراسان شمالی افزود: این دوره آموزشی روز پنج‌شنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه با هدف تبیین و تشریح حقوق متقابل شهروندان و فعالان صنعت گردشگری برگزار شد و نقش مهمی در ارتقای سطح آگاهی و کیفیت ارائه خدمات گردشگری دارد.
توکلیان تأکید کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی در راستای صیانت از حقوق شهروندی و ارتقای استانداردهای حرفه‌ای در حوزه گردشگری استمرار خواهد داشت.

انتهای پیام/

کد خبر 1405022601813
نوشین سبحانی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha