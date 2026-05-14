قدردانی از زوج کارآفرین سنخواستی در رشته سفال و سرامیک به مناسبت روز مشاغل خانگی

به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمدرضا طالبی گفت: ارائه تسهیلات مشاغل خانگی به بانوان شهرستان جاجرم، این امکان را فراهم کرده است تا در کنار انجام امور روزمره زندگی، زمینه راهاندازی و تداوم فعالیت کارگاههای کوچک خانگی نیز مهیا شود؛ موضوعی که نقش مؤثری در تقویت تولید و بهبود معیشت خانوادهها دارد.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی جاجرم افزود: این زوج کارآفرین سنخواستی با بهرهگیری از تسهیلات مشاغل خانگی و با اتکا به توانمندی، خلاقیت و پشتکار خود، توانستهاند چرخ تولید یک کارگاه کوچک سفال و سرامیک را در منزل روشن نگه دارند و در کنار تولید محصولات متنوع، گام مؤثری در مسیر اشتغال و درآمدزایی بردارند.
طالبی ادامه داد: این زوج کارآفرین با نوآوری و استفاده از الگوهای جدید، تلاش کردهاند محصولات تازه و متنوعی را به بازار عرضه کنند و در کنار فعالیت مشترک خود، برای ۲ نفر نیز فرصت شغلی ایجاد کردهاند.
او اظهار کرد: حمایت از مشاغل خانگی بهویژه در حوزه صنایعدستی، از جمله برنامههای مؤثر در مسیر توانمندسازی بانوان، توسعه تولیدات بومی و تقویت اقتصاد خانواده است.
