به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری گفت: دوره‌های آموزشی توانمندسازی گردشگری مطابق با عناوین و سرفصل‌های مصوب و مورد تأیید دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری وزارت برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی افزود: این دوره‌ها شامل آشنایی با مدیریت و بهره‌برداری از اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مدیریت بحران و افزایش تاب‌آوری تأسیسات گردشگری، حمایت و توسعه کسب‌وکارهای روستایی و محلی در گردشگری و نیز توانمندسازی و بازآموزی راهنمایان گردشگری است.

دیناری تصریح کرد: هدف از برگزاری این دوره‌ها ارتقای سطح دانش، مهارت و آمادگی فعالان گردشگری استان و تقویت استانداردهای ارائه خدمات در این حوزه است.

لازم به ذکر است در پایان دوره‌ها به شرکت‌کنندگان گواهینامه آموزشی اعطا خواهد شد.

