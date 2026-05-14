به گزارش خبرنگار میراثآریا، حمزه کاووسی گفت: نمایشگاه مهارتهای مشاغل خانگی شهرستان فاروج با حضور جمعی از مسئولان و رؤسای ادارات مرتبط برگزار شد و طی دو روز برگزاری، مورد بازدید و استقبال عموم مردم قرار گرفت.
رئیس نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان فاروج افزود: در این نمایشگاه، فعالان حوزه مشاغل خانگی و هنرمندان صنایعدستی شهرستان فاروج حضور داشتند و توانمندیها، تولیدات و دستاوردهای خود را در معرض دید علاقهمندان قرار دادند.
کاووسی ادامه داد: برگزاری این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای مشاغل خانگی، حمایت از تولیدات محلی، تقویت اقتصاد خانواده و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مردم فراهم کرد.
او اظهار کرد: حضور هنرمندان صنایعدستی در این نمایشگاه، نشاندهنده ظرفیتهای ارزشمند شهرستان فاروج در حوزه تولیدات بومی و نقش مؤثر مشاغل خانگی در توسعه اقتصادی و فرهنگی منطقه است.
انتهای پیام/
نظر شما