به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمزه کاووسی گفت: نمایشگاه مهارت‌های مشاغل خانگی شهرستان فاروج با حضور جمعی از مسئولان و رؤسای ادارات مرتبط برگزار شد و طی دو روز برگزاری، مورد بازدید و استقبال عموم مردم قرار گرفت.

رئیس نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فاروج افزود: در این نمایشگاه، فعالان حوزه مشاغل خانگی و هنرمندان صنایع‌دستی شهرستان فاروج حضور داشتند و توانمندی‌ها، تولیدات و دستاوردهای خود را در معرض دید علاقه‌مندان قرار دادند.

کاووسی ادامه داد: برگزاری این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های مشاغل خانگی، حمایت از تولیدات محلی، تقویت اقتصاد خانواده و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مردم فراهم کرد.

او اظهار کرد: حضور هنرمندان صنایع‌دستی در این نمایشگاه، نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان فاروج در حوزه تولیدات بومی و نقش مؤثر مشاغل خانگی در توسعه اقتصادی و فرهنگی منطقه است.