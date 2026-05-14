برگزاری نمایشگاه اسناد و نسخ خطی در سنخواست جاجرم به مناسبت روز اسناد ملی

به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمدرضا طالبی در این رابطه افزود: نمایشگاه اسناد و نسخ خطی چهارشنبه ۲۳ اردیبهشتماه در محل کتابخانه قائد شهید آیتالله خامنهای (ره) شهر سنخواست و با حضور مسئولان محلی برگزار شد.
سرپرست اداره میراثفرهنگی شهرستان جاجرم افزود: این نمایشگاه با هدف آشنایی عموم مردم با نسخ خطی برجایمانده از دوره قاجار برپا شده و در آن آثاری همچون انواع مصالحهنامه، مبایعهنامه، سند ازدواج و ذمهنامه به نمایش درآمده است که با خطی زیبا و نثری فاخر، نشاندهنده سطح سواد و مهارت کاتبان آن دوره است.
طالب ادامه داد: این نمایشگاه با استقبال خوب مردم فرهنگدوست بخش سنخواست روبهرو شد.
او همچنین با اشاره به ظرفیتهای تاریخی این منطقه اظهار کرد: بخش سنخواست دارای ۴۰ اثر ثبتشده در فهرست آثار ملی ایران است که از جمله آنها میتوان به کاروانسرای قلی بهعنوان اثر ثبت جهانی اشاره کرد.
