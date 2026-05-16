به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری در بازدید روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه با حضور در محوطه‌های تاریخی آق‌تپه، وضعیت حفاظتی و مطالعاتی این آثار را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت توجه ویژه به صیانت و سامان‌دهی این محوطه‌های ارزشمند تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی همچنین در ادامه سفر، با حضور در پیش‌قلعه، درخواست شهرداری این شهر را به‌صورت میدانی بررسی کرد و بر تعامل و همکاری مشترک در راستای توسعه زیرساخت‌های مرتبط با حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری تأکید کرد.

دیناری در بخش دیگری از این برنامه، از ظرفیت‌های گردشگری سد شیرین‌دره و منطقه کال ایمانی بازدید کرد و این مناطق را از جمله قابلیت‌های مهم شهرستان مانه برای توسعه گردشگری طبیعت‌محور دانست.

او همچنین با اشاره به اهمیت توانمندسازی جوامع محلی، موضوع احیای صنایع‌دستی و هنرهای سنتی منطقه را مورد بررسی قرار داد و بر حمایت از هنرمندان بومی و ایجاد زمینه‌های رونق تولید و اشتغال در این حوزه تأکید کرد.

دیناری این سفر را در راستای برنامه‌های میدانی اداره‌کل برای شناسایی ظرفیت‌ها، رفع موانع و تسریع در روند توسعه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌ها عنوان کرد.

