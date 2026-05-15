به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمدرضا قهرمانیان گفت: این نشست تخصصی روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در تالار جلسات مجموعه فرهنگیتاریخی مفخم بجنورد برگزار خواهد شد.
معاون میراثفرهنگی خراسان شمالی افزود: در این برنامه که با سخنرانی دکتر احمد نیکگفتار همراه است، موضوع بررسی و شناخت معماری دستکندهای روستاهای جهانبان، بام و صفیآباد مورد بحث قرار میگیرد و پژوهشگران و علاقهمندان میراثفرهنگی استان در آن حضور خواهند داشت.
قهرمانیان تأکید کرد: هدف از برگزاری این نشست، معرفی ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی مناطق یادشده و تبیین اهمیت حفظ و مطالعه فضاهای دستکند در شمال خراسان است.
او خاطرنشان کرد: هفته میراثفرهنگی فرصتی برای اجرای برنامههای علمی و فرهنگی در سراسر استان است تا آشناسازی عمومی با میراث ارزشمند تاریخی بیش از پیش تقویت شود.
