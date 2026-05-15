۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۱

نشست تخصصی «داستان جهان‌بان» در بجنورد برگزار می‌شود

نشست تخصصی «داستان جهان‌بان» در بجنورد برگزار می‌شود

معاون میراث‌فرهنگی خراسان شمالی از برگزاری نشست تخصصی با عنوان «داستان جهان‌بان» به‌مناسبت روز جهانی موزه و گرامی‌داشت هفته میراث‌فرهنگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا قهرمانیان گفت: این نشست تخصصی روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در تالار جلسات مجموعه فرهنگی‌تاریخی مفخم بجنورد برگزار خواهد شد.  

معاون میراث‌فرهنگی خراسان شمالی افزود: در این برنامه که با سخنرانی دکتر احمد نیک‌گفتار همراه است، موضوع بررسی و شناخت معماری دست‌کندهای روستاهای جهان‌بان، بام و صفی‌آباد مورد بحث قرار می‌گیرد و پژوهشگران و علاقه‌مندان میراث‌فرهنگی استان در آن حضور خواهند داشت.  

قهرمانیان تأکید کرد: هدف از برگزاری این نشست، معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی مناطق یادشده و تبیین اهمیت حفظ و مطالعه فضاهای دست‌کند در شمال خراسان است.  

او خاطرنشان کرد: هفته میراث‌فرهنگی فرصتی برای اجرای برنامه‌های علمی و فرهنگی در سراسر استان است تا آشناسازی عمومی با میراث ارزشمند تاریخی بیش از پیش تقویت شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405022501691
نوشین سبحانی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha