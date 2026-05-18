به گزارش خبرنگار میراثآریا، وحید محمودیفر افزود: این نشست ادبی روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با همکاری اداره کتابخانههای عمومی شهرستان گرمه و با حضور جمعی از علاقهمندان به ادبیات فاخر، شاهنامهپژوهان و فعالان فرهنگی برگزار شد.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گرمه گفت: در این محفل فرهنگی، بخشهایی از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی توسط اساتید و علاقهمندان خوانش شد و گفتوگوهایی پیرامون مفاهیم اخلاقی، حماسی و میهندوستانه این اثر صورت گرفت.
محمودیفر اظهار کرد: شاهنامه فردوسی یکی از مهمترین جلوههای میراث مکتوب ایرانزمین است که نقشی مؤثر در پاسداشت زبان فارسی و انتقال هویت تاریخی و فرهنگی ایرانیان دارد.
او ادامه داد: برگزاری چنین برنامههایی در کتابخانههای عمومی شهرستان گرمه، نشاندهنده ظرفیت بالای این مراکز بهعنوان پایگاههای فرهنگی در ارتقای دانش عمومی و تقویت پیوند نسل جوان با مفاخر ملی است.
این برنامه فرهنگی با حضور فرماندار شهرستان گرمه و جمعی از اهالی فرهنگ برگزار شد.
انتهای پیام/
نظر شما