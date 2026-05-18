۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۵

برگزاری تور تفریحی گردشگری برداشت گل‌محمدی برای کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی

در راستای افزایش نشاط محیط کار و تقویت روحیه همکاران، تور تفریحی ـ گردشگری برداشت گل‌محمدی ویژه کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی، در تاریخ دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این برنامه با هدف ایجاد نشاط سازمانی و تقویت روابط صمیمی میان کارکنان برگزار شد. کارکنان در این تور از نزدیک با جاذبه‌های طبیعی و ظرفیت‌های کشاورزی منطقه آشنا شدند و حضور در مزارع گل‌محمدی شهرستان بجنورد، فرصتی منحصر به فرد برای آشنایی با روند برداشت و بهره‌برداری از این گل خوش‌عطر بود.
در خلال این فعالیت، شرکت‌کنندگان با چالش‌ها و زیبایی‌های فرآیند برداشت گل‌محمدی آشنا شدند و لحظاتی شاد و مفرح را در کنار یکدیگر تجربه کردند. این برنامه به تقویت همدلی بین کارکنان و افزایش انگیزه برای انجام مسئولیت‌ها کمک شایانی می‌کند.
برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های بومی و همچنین توسعه گردشگری تجربه‌محور مؤثر باشد و به ارتقاء فرهنگ کار در سازمان‌ها یاری رساند.

کد خبر 1405022802044
نوشین سبحانی
دبیر محمد آوخ

