به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این برنامه با هدف ایجاد نشاط سازمانی و تقویت روابط صمیمی میان کارکنان برگزار شد. کارکنان در این تور از نزدیک با جاذبه‌های طبیعی و ظرفیت‌های کشاورزی منطقه آشنا شدند و حضور در مزارع گل‌محمدی شهرستان بجنورد، فرصتی منحصر به فرد برای آشنایی با روند برداشت و بهره‌برداری از این گل خوش‌عطر بود.

در خلال این فعالیت، شرکت‌کنندگان با چالش‌ها و زیبایی‌های فرآیند برداشت گل‌محمدی آشنا شدند و لحظاتی شاد و مفرح را در کنار یکدیگر تجربه کردند. این برنامه به تقویت همدلی بین کارکنان و افزایش انگیزه برای انجام مسئولیت‌ها کمک شایانی می‌کند.

برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های بومی و همچنین توسعه گردشگری تجربه‌محور مؤثر باشد و به ارتقاء فرهنگ کار در سازمان‌ها یاری رساند.

انتهای پیام/