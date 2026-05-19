به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، حضور مدیرکل امور زندان‌ها در اداره‌کل میراث‌فرهنگی روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با هدف تبریک هفته میراث‌فرهنگی و بررسی زمینه‌های همکاری مشترک انجام شد.

در این نشست، مدیرکل امور زندان‌ها با قدردانی از فعالیت‌های فرهنگی و هنری میراث‌فرهنگی استان، بر آمادگی کامل برای توسعه تعاملات مشترک در حوزه توانمندسازی مددجویان تأکید و برای بازدید از زندان بجنورد و نمایشگاه فعالیت‌های هنری و صنایع‌دستی زندانیان مجموعه میراث فرهنگی را دعوت کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی نیز ضمن تقدیر از رویکرد حمایتی و تعاملی اداره‌کل زندان‌ها، به ظرفیت بالای هنرهای سنتی و صنایع‌دستی در ایجاد مهارت، انگیزه و فرصت‌های شغلی برای زندانیان اشاره و بر ادامه همکاری‌های مشترک در مسیر توان‌بخشی و بازگشت مؤثر این افراد به جامعه تاکید کرد.

در پایان، دو طرف در خصوص برگزاری دوره‌های آموزشی، نمایشگاه‌های مشترک و تقویت برنامه‌های مهارت‌آموزی در چارچوب همکاری‌های میان دو دستگاه توافق کردند.

