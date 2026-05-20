به گزارش خبرنگار میراثآریا، ملیحه یغمایی سهشنبه ۲۹ اردیبهشتماه در رویداد دیپلماسی میراث اظهار کرد: اثرگذاری این رویداد فرهنگی زمانی محقق میشود که فعالان حوزههای مختلف، شناخت عمیقی از فرهنگ، تاریخ و هویت خراسان شمالی داشته باشند و بتوانند نقش یک سفیر فرهنگی را ایفا کنند.
تأکید بر زیرساختها و مشارکت دستگاهها در گردشگری
او با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استان افزود: خراسان شمالی توان تبدیلشدن به مقصدی جذاب برای گردشگران را دارد، اما تحقق این هدف، نیازمند همکاری دستگاهها در تقویت زیرساختها و معرفی دقیق توانمندیهای استان است.
یغمایی همچنین از مدیران حوزه اقتصادی خواست توجه بیشتری به بخش میراثفرهنگی داشته باشند و گفت: ظرفیتهای قانونی و حمایتی متعددی برای صیانت و توسعه این حوزه وجود دارد.
سرمایهگذاری بخش خصوصی در آینهخانه؛ اقدامی ارزشمند برای احیا و پویایی بناهای تاریخی
مدیرکل امور اجتماعی استانداری در ادامه با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در احیای آینهخانه را حرکتی ارزشمند دانست و گفت: ورود سرمایهگذاران به عرصه مرمت و بهرهبرداری اصولی، نقشی کلیدی در پویایی این مجموعههای تاریخی و معرفی گستردهتر آنها خواهد داشت.
او افزود: این مدل همکاری نمونهای موفق از استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در صیانت، احیا و بهرهبرداری پایدار از بناهای تاریخی استان است.
انتهای پیام/
نظر شما