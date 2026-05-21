به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی دارابی در دیدار با خانواده امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی که امروز (پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت) در قم صورت گرفت، ضمن بیان خاطره آخرین دیدار با شهید، اظهار کرد: ایشان در این دیدار تلاش بر رفع مشکلات کادر ارتش داشتند.

وی با اشاره به اینکه وجود سرلشکر عزیزمان افتخار بود، مطرح کرد: پدر و مادر شهید در رشد فرزندشان نقش بسیار موثری دارند.

قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی اضافه کرد: امیر موسوی پس از جنگ ۱۲ روزه که به فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شدند، هیچ‌گاه قبول نکردند که پشت میز شهید باقری بشینند.

وی با بیان اینکه رهبر شهید علاقه بسیاری به شهید موسوی داشتند، عنوان کرد: هر کسی که حتی یک مرتبه با شهید موسوی دیدار می‌کرد متوجه تقوا، ایمان و تواضع ایشان می‌شد.

بهزاد احمدی فارسانی نیز در این دیدار خاطرنشان کرد: ما با شرمندگی خدمت خانواده شهدا می‌رسیم چراکه مدیون آن‌ها هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اضافه کرد: تلاش داریم موزه و بنیادی در شأن ایشان که شخصیتی ملی و بین المللی دارند، بسازیم.

برادر شهید موسوی نیز با بیان اینکه شهید موسوی به موضوع میراث فرهنگی اهمیت بسیاری می‌دادند، اظهار کرد: آن شهید اعتقاد داشت که میراث فرهنگی هویت ما است.

وی اضافه کرد: سرلشکر موسوی همیشه می‌گفت که من هرکاری می‌کنم، تنها خدا را در نظر می‌گیرم و برای خدا انجام می‌دهم.

