نقاط مورد آسیب در تجاوزات آمریکایی_صهیونی را ثبت ملی کردیم/ خسارت ۷.۵ همتی تجاوز دشمن به میراث فرهنگی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت با آیت‌الله سیدمحمد سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) در سالن جلسات شبستان دیدار کرد.

او در دین دیدار با ارائه گزارشی از آسیب‌های جنگ رمضان به میراث‌فرهنگی ایران اظهار کرد: در جنگ ۱۴۹ بنای تاریخی کشور آسیب دید.

وی با اشاره به اینکه در میان این ۱۴۹ اثر بیش از ۴۰ موزه آسیب دیدند، عنوان کرد: خسارت‌های ما در حوزه میراث فرهنگی در ۱۸ استان، معادل هفت و نیم همت است.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی با بیان اینکه در جنگ رمضان ۱۳ هزار و ۵۰۰ نقطه توسط دشمن بمباران شد، مطرح کرد: این نقاط را در تمام کشور به عنوان اثر جنایت دشمن ثبت کردیم.

دارابی ادامه داد: همچنین حضور مردمی در خیابان‌ها را به عنوان زنجیره انسانی بزرگ ایرانیان ثبت کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه حسینیه امام خمینی به عنوان مکان-رویداد ثبت ملی می‌شود، عنوان کرد: این حسینیه محل زندگی رهبر شهیدمان بوده است و ما پیشنهاد موزه شدن آن را به رهبر عزیزمان داده‌ایم.

قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی با بیان اینکه در این جنگ صدای ما برای جنایت دشمن در عرصه میراث فرهنگی به دنیا رسید، خاطرنشان کرد: در ایران بیش از یک میلیون اثر تاریخی داریم و قدمت تمدنی ایران بیش از هفت هزار سال است.

وی با اشاره به اینکه حدود ۳۰۰ موزه در ایران توسط وزارت میراث فرهنگی مدیریت می‌شود، تصریح کرد: در ایران حدود ۷۵۰ موزه داریم که این میزان تا پایان برنامه هفتم توسعه باید به هزار موزه افزایش یابد.

دارابی اضافه کرد: درخواست ما از امامان جمعه این است که مردم را نسبت به میراث فرهنگی حساس کنند تا به فرهنگ میراثی خود توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه وزارت میراث‌فرهنگی در حوزه بودجه و اعتبارات با محدودیت‌هایی مواجه است، یادآور شد: از خیرین و نیکوکاران درخواست داریم کمک کنند تا آثار آسیب دیده در جنگ را به بهترین شکل مرمت کنیم.

