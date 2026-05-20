به گزارش خبرنگار میراث آریا، با حضور علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور، در حاشیه نشست فعالان میراث فرهنگی قم در عصر چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ از کتاب «سردرهای تاریخی شهر قم» رونمایی شد.

قم به عنوان شهری تاریخی با بناهای واجد ارزش، هنوز در زمینه مستندنگاری آثار خود با کاستی‌هایی مواجه است و این کتاب با هدف پر کردن بخشی از این خلأ تألیف شده است.

کتاب سردرب‌های تاریخی شهر قم به طور تخصصی به موضوع سردرهای خانه‌های تاریخی این شهر می‌پردازد و تصاویر این سردرها را مستند کرده است.

در این اثر پژوهشی، سردرهای تاریخی قم بر اساس دوره‌های مختلف طبقه‌بندی شده‌اند و بازه زمانی از دوران صفویه تا پهلوی دوم را پوشش می‌دهند. برخی از تصاویر به‌کاررفته در کتاب، عکس‌های قدیمی و بعضاً کمتر دیده‌شده‌ای هستند که ارزش مستندنگاری اثر را دوچندان کرده است.

این کتاب به عنوان منبعی غنی برای الگوبرداری می‌تواند مورد استفاده معماران و طراحان قرار گیرد و همچنین در حوزه مرمت بناهای تاریخی نیز اطلاعات ارزشمندی در اختیار متخصصان این عرصه قرار می‌دهد.

مؤلفان این اثر پژوهشی محمد رضایی‌نور، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، بهنام حاجی‌باقری و سوسن بیات هستند که با همراهی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم، این کتاب را به سرانجام رسانده‌اند.

