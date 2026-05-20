به گزارش خبرنگار میراثآریا، همزمان با ایام جنگ رمضان و برگزاری تجمعات شبانه مردمی و همچنین به مناسبت بزرگداشت روز جهانی موزه و هفته میراثفرهنگی غرفه موزه «دین و زندگی» در موکب «جان من، ایران من» در شهر قم راهاندازی شد.
بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم نیز در نخستین شب فعالیت غرفه موزه «دین و زندگی» در موکب «جان من، ایران من» از آن بازدید کرد.
موکب «جان من، ایران من» در بلوار شهید صدوقی (زنبیلآباد)، نبش کوچه ۳۵ قرار دارد و موزه دین و زندگی با هدف معرفی ظرفیتها، اهداف و فعالیتهای این موزه، در موکب مذکور حضور یافته است.
بر اساس این گزارش، این اقدام موزه دین و زندگی، با هدف حضور مؤثرتر در میان مردم و بهرهگیری از فضای تجمعات مردمی برای معرفی فعالیتهای این موزه انجام شده و امکان گفتوگو، معرفی طرحهای آینده و آشنایی نزدیکتر مخاطبان با مأموریتهای موزه فراهم شده است.
موزه دین و زندگی در نظر دارد، با توسعه چنین حضورهای میدانی، ارتباط مستقیمی با قشرهای گوناگون جامعه برقرار کند و زمینه آشنایی بیشتر مردم با محتوای دینی و فرهنگی را در قالبی ساده، جذاب و قابل فهم فراهم سازد.
موزه دین و زندگی به عنوان نخستین موزه مفهومی معارف دینی با رویکرد تبیین احکام و معارف دینی در قالب تجربههای عینی، روایتمحور و قابل فهم برای عموم مردم است. این موزه با هدف پیوند دادن مفاهیم دینی با سبک زندگی معاصر، تلاش میکند، آموزههای اسلامی و سبک زندگی ایرانیاسلامی را در قالب روایتهای نمایشی، محتوای تعاملی و تجربههای بصری به مخاطبان، بهویژه نسل نوجوان و جوان، ارائه کند. محور اصلی فعالیتهای این مجموعه، بازنمایی مفاهیم دینی در بستر زندگی روزمره و پاسخ به نیازهای فکری و فرهنگی جامعه امروز است.
موزه دین و زندگی، وابسته به مؤسسه موضوعشناسی احکام فقهی؛ در شهر قم، مسجد مقدس جمکران، درب شماره یک، داخل صحن ابراهیم خلیلالله(ع)، شبستان امام هادی(ع) قرار دارد و نشانی اینترنتی آن https://mozooshenasi.ir است.
