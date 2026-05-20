به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی دارابی در نشست هماندیشی و تجلیل از فعالان حوزه میراثفرهنگی که عصر چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، نگاه به حکمرانی و اداره کشور را نیازمند تحول اساسی دانست و جنگ اخیر را عامل دگرگونی بسیاری از مفاهیم خواند.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور با اشاره به شرایط جدید جهانی اظهار داشت: ما در عصری زندگی میکنیم که دچار بحران معناست؛ همه چیز به هم ریخته است. صلح از نظر رئیسجمهور مجنون آمریکا یعنی تصمیمگیری برای یک ملت. سازمانهای بینالمللی کارکرد خود را از دست دادهاند. در چنین جهانی، دو قدرت اتمی دنیا که به هیچ کنوانسیون و پیمانی پایبند نیستند، به ما حمله کردند تا ما را تسلیم و تجزیه کنند.
دارابی با تأکید بر پیروزی ملت ایران در این نبرد نابرابر تصریح کرد: آنها کجا ایستادهاند و ما کجا هستیم؟ ما که دنبال جنگ نبودیم، آنها به ما جنگ و تحریم را تحمیل کردند. اما در سایه رستاخیز بزرگ ملت ایران، رهبری جوان و بصیر، دولت پای کار و نیروهای مسلح غیور، امروز همه میگویند ایران یک قدرت جهانی است و باید به آن سلام کرد.
قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی سپس به برآورد خسارتهای وارده به حوزه میراث فرهنگی پرداخت و گفت: ۱۴۹ اثر تاریخی ما در جنگ دچار آسیب شد، از جمله ۵۴ موزه و ۵ اثر جهانی در ۱۸ استان. برآورد اولیه خسارت بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان است که از بودجه کل وزارتخانه بیشتر است. اما با اراده و همت همه، خواهیم ساخت و مرمت میکنیم.
وی با اشاره به جنایت جنگی بودن حمله به آثار تاریخی طبق کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه خاطرنشان کرد: دشمن به هیچ کنوانسیونی پایبند نیست و سازمانهای جهانی هم بازدارندگی ندارند. پس باید خودمان با حفظ اتحاد، انسجام و وحدت بسازیم. ما باید سالانه ۱۰۰ هتل چهار و پنج ستاره در کشور بسازیم که یکی از آنها در قم است.
دارابی با تأکید بر جایگاه ویژه قم گفت: قم شایسته بهترینهاست؛ فرودگاه آن را باید زودتر افتتاح کرد. در حوزه صنایع دستی، از ۴۰۰ رشته موجود در دنیا، ۳۰۰ رشته در ایران وجود دارد. قم یکی از زادگاههای بزرگ و پرافتخار فرش ایران است. ما کشوری با ۷ هزار سال قدمت تاریخی هستیم.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور در پایان سخنانش با اشاره به انتخاب هدفمند مدیرکل میراث فرهنگی قم برای ایجاد تحول در استان، بر ضرورت رونق گردشگری زیارت و سلامت تأکید کرد و از تغییر نگاه اوقاف به حوزه میراث فرهنگی تقدیر کرد.
