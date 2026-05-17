به گزارش خبرنگار میراثآریا، جلسه هماهنگی و برنامهریزی روز جهانی موزه و هفته میراثفرهنگی با حضور بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم در سالن جلسات ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم برگزار شد.
این جلسه با حضور معاونان و کارشناسان معاونت میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم برگزار شد و به منظور همفکری لازم برای هر چه بهتر برگزار شدن برنامههای این هفته همفکری و تبادل نظر صورت گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم در این جلسه؛ با اشاره به این که برخی از بقاع متبرک امامزادگان(ع) به خاطر قدمت و ارزش تاریخی بنای آنها در فهرست آثار میراثفرهنگی کشور به ثبت رسیدهاند، گفت: قم به واسطه بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت(ع) و امامزادگان واجبالتعظیم(ع) در این استان، مقصد گردشگری زائران بسیاری از داخل و خارج از کشور است.
بهزاد احمدی فارسانی افزود: حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) همچون نگینی درخشان در مرکز شهر مقدس قم میدرخشد و بقعههای متبرک امامزادگانی همچون حضرت موسی مبرقع(ع) و... مورد توجه زائران قرار دارند.
او در بخش دیگر سخنان خود، با اشاره به قدمت بیش از ۷هزار سال قم و وجود اشیای تاریخی که بیانگر پیشینه غنی این استان است، افزود: ضرورت دارد تا اماکن و آثار باستانیتاریخی این استان را بیشازپیش به مردم معرفی کنیم.
او همچنین درباره آخرین وضعیت طرح ساخت موزه جامع و مخزن اشیای تاریخی قم گفت: ساخت موزه جامع در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده است و قدم اول این طرح یعنی تأمین زمین، اکنون با همت و تلاشهای شهردار محترم، رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر قم در واگذاری ۶۵۰۰ مترمربع زمین برای ساخت موزه و مخزن اشیای تاریخی محقق شده است.
عمار کاوسی معاون میراثفرهنگی، مهدی نصر اصفهانی معاون گردشگری و سرمایهگذاری، علیاصغر نجفپور معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی و مهدی خراسانی معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیران ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم در جلسه مذکور حضور داشتند.
۲۸ اردیبهشت روز جهانی موزه و ۲۸ اردیبهشت تا سوم خرداد هفته میراثفرهنگی نامگذاری شده است.
