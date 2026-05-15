به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد احمدی فارسانی روز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه جاری در جلسه بنیاد قم‌پژوهی که در مدرسه کامکار شهر قم برگزار شد، با تأکید بر موضوع ثبت رویدادهای مکان‌محور برابر برنامه هفتمِ پنج‌ساله توسعه اعلام کرد: ثبت رویدادهای مکان‌محور برای نخستین بار از استان قم آغاز شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم اظهار کرد: اثر تاریخی‌فرهنگی «مکان‌رویداد قیام ۱۹دی شهر قم (میراث انقلاب اسلامی)» به عنوان یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های میراث انقلاب اسلامی استان قم، با شماره ثبت ۳۴۵۱۸ در ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

احمدی همچنین درباره آخرین وضعیت طرح ساخت موزه جامع و مخزن اشیای تاریخی قم گفت: احداث موزه جامع در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است و گام اول این طرح یعنی تأمین زمین، اکنون با همت و تلاش‌های شهردار محترم، رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر قم در واگذاری ۶۵۰۰ مترمربع زمین برای ساخت موزه و مخزن اشیای تاریخی محقق ‌شده است.

انتهای پیام/