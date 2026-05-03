به گزارش خبرنگار میراثآریا، بهزاد احمدی فارسانی، با حضور در اجتماع حماسی مردم در موکب «مقاومت تا ظهور» محله شهید نواب صفوی شهر قم اظهار کرد: بر اساس ضوابط قانونی، مکانهایی که توسط دشمن آمریکاییصهیونی در قم مورد اصابت قرار گرفتهاند، در فهرست ملی میراثناملموس کشور به ثبت خواهند رسید.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم؛ با تقدیر و تشکر از حضور پرشور و حماسی مردم در این مدت در خیابانها تصریح کرد: انشاءالله با این وحدت و حضور پرشور مردم و با هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی و رشادتهای رزمندگان اسلام به زودی شاهد شکست کامل دشمن آمریکاییصهیونی و پیروزی مردم ایران خواهیم بود.
احمدی ادامه داد: همچنین از رزمندگان اسلام، نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی که در این ایام با رشادت و ایثارگری مقابل دشمنان ایستادهاند، تقدیر و سپاسگزاری و اعلام مینماییم که با تمام توان پشتیبان آنان هستیم و هر چه پرشورتر در خیابانها حضور مییابیم.
او در بخش دیگر سخنان خود، با تبیین رویکرد برنامهریزی پیشنگر، بیان کرد: از پیش، دو سناریوی «جنگ» و «وضعیت خاکستری» برای مواجهه با شرایط محتمل طراحی شده بود که با مدیریت میدانی و هوشمندانه استاندار محترم، روند خدماترسانی بدون بروز اختلال ادامه دارد و با اتکاء به همافزایی نهادی، این مسیر تا حصول ثبات کامل استمرار خواهد یافت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم با اشاره به ابلاغ استاندار قم افزود: در ساختار مدیریت بحران استان، علاوه بر مسئولیت دبیری ستاد خدمات سفر، دبیری ستاد اسکان آسیبدیدگان جنگ نیز به این ادارهکل واگذار شده که نشاندهنده نقش راهبردی حوزه گردشگری در مدیریت شرایط اضطراری و پشتیبانی اجتماعی است.
