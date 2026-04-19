به گزارش خبرنگار میراثآریا، سردار سیدقاسم قاسمی، مشاور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در امور ایثارگران؛ روز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ در سفر به شهر قم، از غرفهها و بخشهای مختلف موکب «جان من، ایران من» شهر قم بازدید کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم در این بازدید، به تشریح فعالیتها و برنامههای این موکب در بخشهای گوناگون پرداخت و اظهار کرد: این موکب با یک همافزایی با دستگاههای فرهنگی، بخش خصوصی فرهنگی، شهرداری قم و... بر پا شده است.
بهزاد احمدی فارسانی با اشاره به استقبال کمنظیر مردم از این موکب گفت: موکب «جان من، ایران من» از دوم فروردینماه امسال با حضور استاندار محترم و شهردار محترم قم افتتاح شد و هر روز از ساعت ۲۰ تا ۲۴ در بلوار شهید صدوقی (زنبیلآباد)، نبش کوچه ۳۵ پذیرای شهروندان است.
او با اشاره به حضور پرشور و حماسی مردم انقلابی و مؤمن قم در این ایام در خیابانها و حمایت قاطع از رزمندگان اسلام خاطرنشان کرد: در این مدت، شاهد استقبال کمنظیر شهروندان از بخشهای گوناگون این موکب بودهایم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم بیان کرد: در غرفه «میراثهنر و صنایعدستی»، هنرمندان استان در چند رشته صنایعدستی مانند سفالگری، انگشترسازی، منبتکاری، چرمدوزی و... به صورت زنده، آثار خود را تولید میکنند و مردم از نزدیک با این رشتههای صنایعدستی آشنا میشوند.
احمدی اظهار کرد: در غرفه «میراث تمدنی»، نیز توسط راهنمایان گردشگری و کارشناسان میراثفرهنگی؛ اماکن تاریخی، باستانی و گردشگری استان به مراجعهکنندگان معرفی و همچنین به منظور آشنایی بیشتر کودکان با آثار تاریخی، تصاویر اماکن تاریخی استان، توسط کودکان رنگآمیزی میشود.
او افزود: ثبتنام در پویش جانفدا، نمایش تصاویر اماکن تاریخی استان، قرار دادن طومار در محکومیت حمله دشمن آمریکاییصهیونی به اماکن تاریخی و تخریب آنها و امضای این طومار توسط مردم و اهدای کتاب راهنمای گردشگری استان قم از جمله دیگر فعالیتهای این غرفه است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم؛ ایجاد سیاهچادر عشایری و پذیرایی از مهمانان موکب و پخت نان سنتی در این سیاهچادر، پذیرایی از مردم در هر شب با توزیع بیش از ۲هزار پُرس غذا توسط تأسیسات گردشگری استان، پذیرایی با چای و دمنوش توسط کارمندان را، از دیگر فعالیتهای این ادارهکل نام برد.
احمدی همچنین طراحی سفره هفتسین «عزت و بیعت»، «درخت امید ایران» و «درخت سرو» و طومار بیعت مردمی با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای را از ویژگیهای شاخص موکب «جان من، ایران من» در ایام تعطیلات نوروز امسال برشمرد.
او به حضور صداوسیما در این موکب اشاره و بیان کرد: برنامه رادیویی «ایران جان» هر شب از ساعت ۲۲ تا ۲۴ به صورت زنده از موکب «جان من، ایران من» در شهر قم تولید و از طریق تمام شبکههای رادیویی استانها پخش میشود و مردم ایران، در سراسر کشور از طریق رادیوهای استانی میتوانند شنونده این برنامه باشند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم اضافه کرد: سخنرانی مسئولان کشوری و استانی، اجرای گروههای سرود و تواشیح، شعرخوانی شاعران و... از جمله برنامههایِ برنامه رادیویی «ایران جان» است.
احمدی با اشاره به حضور ادارهکل آموزش و پرورش استان قم در این موکب گفت: در غرفه این ادارهکل با نام «آیندهسازان ایرانجان»، دکور مدرسه شجره طیبه شهر میناب (استان هرمزگان) شامل نیمکتهای دانشآموزی و تصاویر شهدای این مدرسه بازسازی شده و همچنین ایجاد فضایی برای رنگآمیزی، نقاشی و نوشتن دلنوشته توسط دانشآموزان و نیز حضور معلمان جهادی برای رفع اشکال درسی دانشآموزان از دیگر فعالیتهای این غرفه است.
او همچنین به مشارکت گروههای مردمی، فرهنگی و هنری و نیز تعدادی از دستگاههای اجرایی استان در برپایی این موکب و اجرای برنامههای متنوع توسط آنان همچون ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم؛ شهرداری قم؛ سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم؛ خانه مطبوعات استان قم؛ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم؛ انجمنهای سینمای جوانان؛ چرم؛ زیورآلات سنتی و صنایع دستی؛ خوشنویسان استان قم و... در این موکب اشاره کرد.
