به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هم‌زمان با فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت فاطمه معصومه (س)، سردار قاسم قاسمی، مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور ایثارگران، امروز یکشنبه ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ وارد شهر مقدس قم شد.

این سفر با استقبال بهنام‌جو استاندار قم و بهزاد احمدی فارسانی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان آغاز شد.

سردار قاسمی در نخستین برنامه خود، با حضور در حرم مطهر کریمه اهل‌بیت (س)، ضمن زیارت و ادای احترام، این مکان مقدس را به‌عنوان یکی از کانون‌های الهام‌بخش هویت دینی و فرهنگی جامعه مورد تاکید قرار داد.

در ادامه این برنامه، وی به همراه جمعی از مسئولان استانی با حضور بر مزار جمعی از شهدا، از جمله شهید علی لاریجانی، سپهبد عبدالرحیم موسوی و سردار شهید محمد سعید ایزدی، با قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و مقام این چهره‌های برجسته ایثار و مجاهدت را گرامی داشت.

بر اساس این گزارش، مشاور وزیر میراث‌فرهنگی در امور ایثارگران در ادامه برنامه‌های خود در قم، ضمن دیدار و گفت‌وگو با کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان و خانواده‌های معظم شهدا، به بررسی مسائل، مطالبات و ظرفیت‌های موجود در حوزه ایثارگران خواهد پرداخت؛ دیدارهایی که با هدف تقویت سرمایه انسانی، ارتقای سطح هم‌افزایی سازمانی و بازتعریف نقش ایثارگران در پیشبرد مأموریت‌های فرهنگی انجام می‌شود.

همچنین بازدید از برخی پروژه‌های در دست اجرا در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، از دیگر برنامه‌های این سفر اعلام شده است؛ پروژه‌هایی که در چارچوب سیاست‌های توسعه متوازن و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، نقش مؤثری در ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی و اقتصادی منطقه ایفا می‌کنند.

