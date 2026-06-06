https://www.chtn.ir/x4qZ2۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۹ کد خبر 1405031601225 فیلم خبری برگزاری جشنواره فرهنگی اقوام و عشایر در قم اولین جشنواره فرهنگی اقوام و عشایر با عنوان «یک وطن، بیعت هزار فرهنگ با رهبری» در شهر قم برگزار شد. دریافت 197 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405031601225 دبیر محمد آوخ برچسبها استان قم شهرستان قم جشنواره جشنواره گردشگری جشنواره عشایر جشنواره اقوام گردشگری گردشگری استان قم گردشگری خوراک گردشگری غذا اقوام عشایر اخبار مرتبط برگزاری جشنواره فرهنگی اقوام و عشایر با هدف اعلام بیعت اقوام مختلف با رهبری در قم برگزار میشود جشنواره فرهنگی اقوام و عشایر با حضور استاندار و شهردار قم گشایش یافت نخستین جشنواره فرهنگی اقوام و عشایر «یک وطن، بیعت هزار فرهنگ با رهبری» در قم برگزار میشود توزیع ۱۱۰ هزار پرس غذا و نان سنتی ایرانی در قم قم الگوی همدلی و همزبانی اقوام ایرانی است زیارت، از تجربه فردی تا گردشگری تمدنی گردشگری سبز، گردشگری پایدار و اخلاق زیستن است بازدید کارشناسان گردشگری از اماکن اقامتی قم تصفیهخانه پساب یک مجتمع گردشگری در قم افتتاح شد میراث تاریخی و موزهها دانشگاههای خاموش شهر هستند/ قم دارای تمدنی هفتهزار ساله است پربینندهترینها جهان در انتظار قلعه بالا یک قرن هنر در تار و پود قالی نفیس مسجد خضرشاه آبشار روستای سنج برگزاری جشنواره فرهنگی اقوام و عشایر در قم
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