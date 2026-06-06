۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۹

برگزاری جشنواره فرهنگی اقوام و عشایر در قم

برگزاری جشنواره فرهنگی اقوام و عشایر در قم

اولین جشنواره فرهنگی اقوام و عشایر با عنوان «یک وطن، بیعت هزار فرهنگ با رهبری» در شهر قم برگزار شد.

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کد خبر 1405031601225
دبیر محمد آوخ

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