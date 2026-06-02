به گزارش خبرنگار میراثآریا، تصفیهخانه پساب یک مجتمع گردشگری در آزادراه قم – تهران (خلیج فارس) عصر روز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ با ظرفیت روزانه ۳۰۰ مترمکعب و با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد تومان، با حضور سیده مریم محمدی مدیرکل حفاظت محیطزیست، وحید آشتیانی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی، حسین زنجیرانی فراهانی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای، بهزاد احمدی فارسانی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم و جمعی از کارشناسان دستگاههای اجرایی و فعالان گردشگری استان قم افتتاح شد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست قم: پساب منبع ارزشمندی است که نباید هدر برود
سیده مریم محمدی مدیرکل حفاظت محیطزیست استان قم در این آیین اظهار کرد: این طرح زیستمحیطی با پیگیری این ادارهکل و با هدف ساماندهی وضعیت پسابهای تولیدی در این مجتمع خدماتی در یکی از محورهای پرتردد مواصلاتی کشور طراحی و اجرا شده است.
او با بیان این که پساب تولیدی این مجتمع خدماتی، قبل از این در اراضی پیرامون رها میشد، گفت: در صورت عدم مدیریت درست، این پسابها باعث آلودگی خاک و آبهای زیرزمینی و منشأ انتشار بوی نامطبوع، آلودگی گسترده محیطزیست و بروز معضلات جدی بهداشتی خواهند شد و تصفیه این پسابها یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
محمدی ادامه داد: پساب منبع آبی بسیار با ارزشی است که باید دوباره در چرخه مصرف قرار بگیرد و بهترین گزینه برای آبیاری و توسعه فضای سبز است که در پیشگیری از آلودگی زیستمحیطی نیز بسیار مؤثر خواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما