به گزارش خبرنگار میراثآریا، روحالله ابراهیمی، روز سهشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ در جلسه ستاد درآمد استان قم در سالن جلسات ادارهکل امور اقتصاد و دارایی استان قم، با اشاره به این که افزایش درآمد خانوارها برای ما اولویت است، اظهار کرد: این افزایش درآمد میتواند در حوزههای مختلف گردشگری، صنایعدستی، مشاغل خانگی، کشاورزی و ... باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم خاطرنشان کرد: وظیفه اجرایی و ذاتی ما هماهنگی امور اقتصادی است و وارد فضای اجرایی نمیشویم.
ابراهیمی با اشاره به این که خود این جلسات در راستای هماهنگی بیشتر است، مطرح کرد: تلاش میکنیم تا در دوره مسئولیت، ریلگذاری مناسب را انجام دهیم تا فرآیندها منوط به اشخاص نباشد و سطح درآمد عمومی در مسیر ارتقای و افزایش قرار گیرد.
او با بیان این که قم یک درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: باید به گونهای اقدام کنیم تا درآمد استان نیز به این عدد نزدیک کنیم که در این راستا کلانپروژهها اثرگذار است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با بیان این که باید از این فرصت استفاده ویژه داشته باشیم، تصریح کرد: اقدامهایی را در دستورکار داشتیم؛ اما جنگ تحمیلی سوم (رمضان) این اقدامات را زمانبر کرد.
ابراهیمی همچنین از حضور شبانه مردم در صحنه یاد و اضافه کرد: فعالیتهای اقتصادمحور در سطح ملی، تحت عنوان ۱۰۰۰ میدان، ۱۰۰۰ بازار، در دستور کار مدیران اقتصادی دولت است که باید از فرصت آن به بهترین شکل در مسیر بهبود شرایط زندگی مردم استفاده کرد.
بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم نیز در این جلسه بر لزوم توجه به هنرمندان صنایعدستی در راستای اشتغالزایی در این حوزه و افزایش درآمد خانوادهها در این بخش تأکید کرد و گفت: توسعه بخش گردشگری نیز در افزایش اشتغالزایی و شکوفایی اقتصاد استان نقش مؤثری دارد.
انتهای پیام/
نظر شما