۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۱

برگزاری نشست با مدیرعامل هما برای توسعه گردشگری زیارت در قم

با حضور مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و استاندار قم، جلسه‌ای در راستای توسعه گردشگری زیارت و فراهم ساختن‌زیرساخت‌های مناسب برای حضور هر چه بیش‌تر گردشگران داخلی و خارجی در قم برگزار شد.

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در راستای توسعه گردشگری زیارت و تقویت زیرساخت‌های پذیرایی از گردشگران داخلی و خارجی، نشست تخصصی با حضور اکبر بهنام‌جو، استاندار قم و طاهر عبدالحی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) برگزار شد.
 در این نشست، مدیرعامل شرکت هما با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه فرودگاه بین‌المللی قم، به تبیین ویژگی‌ها و استانداردهای لازم برای ارتقای سطح خدمات‌رسانی در فرودگاه‌های بین‌المللی پرداخت. هدف از این جلسه، ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف برای فراهم ساختن مسیرهای دسترسی آسان‌تر و توسعه زیرساخت‌های گردشگری در استان قم عنوان شد.
در این نشست، بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ علیرضا ماندی، رئیس پروژه فرودگاه بین‌المللی قم و مهدی خراسانی، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان نیز حضور داشتند.

کد خبر 1405030400417
دبیر محمد آوخ

