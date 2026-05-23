به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این دیدار موضوعات مرتبط با حفظ و صیانت از میراث‌فرهنگی و تاریخی کشور، ضرورت توجه به هویت تمدنی ایران اسلامی و نقش مراکز علمی و حوزوی در تبیین اهمیت میراث‌فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علی دارابی در این نشست بر اهمیت حفظ هویت ایرانی-اسلامی تاکید کرد و گفت: میراث‌فرهنگی، بخش مهمی از حافظه تاریخی و سرمایه معنوی ملت ایران است که حفظ و معرفی آن نیازمند همراهی همه نهادهای فرهنگی و اجتماعی کشور است.

وی همچنین به برخی برنامه‌ها و اقدامات وزارت میراث‌فرهنگی در حوزه مرمت و احیای بناهای تاریخی، توسعه گردشگری فرهنگی و تقویت فعالیت‌های پژوهشی اشاره داشت و افزود: توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی قم می‌تواند نقش مؤثری در معرفی هرچه بیشتر تمدن و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی ایفا کند.

آیت‌الله حسینی بوشهری هم در این دیدار با تاکید بر اهمیت صیانت از آثار و مفاخر تاریخی و فرهنگی کشور، حفظ میراث فرهنگی را از وظایف مهم دستگاه‌های فرهنگی دانست و بر ضرورت انتقال این سرمایه ارزشمند به نسل‌های آینده تاکید کرد.

