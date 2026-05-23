به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حجت‌الاسلام سید ابوالحسن فاطمی روز شنبه دوم خردادماه جاری در بازدید از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری به‌مناسبت هفته میراث‌فرهنگی گفت: علاقه نیروهای این اداره‌کل باعث شده است تا علاوه‌بر وجود برخی مشکلات اما وظایف خود را به‌موقع انجام دهند.

این نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد میراث‌فرهنگی و تاریخ گذشتگان را مقوله‌ای مهم دانست و افزود: میراث‌فرهنگی از باارزش‌ترین موارد هویت‌بخش در جامعه بوده و علاوه‌بر کاوش نشدن بسیاری مناطق اما چهارمحال و بختیاری یکی از مناطق باستانی و تاریخی کشور است و ایران از مهم‌ترین تمدن‌ها در دنیا به‌شمار می‌رود.

فاطمی الهام از قرآن، اسلام، پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار علیهم‌السلام را ضروری اعلام و تصریح کرد: در نامه ناپلئون بناپارت به فتحعلی‌شاه قاجار آمده که ایران تمدن دیرینه داشته است.

او یادآور شد: با اتکا به گذشته پُرافتخار و ریشه‌دار خودمان، آینده‌ای زیباتر از پیش بسازیم، پس در این راستا انگیزه، عزم راسخ و همیت برای ساختن و شکوه و عظمت دوباره ایران مورد توجه باشد تا کشورمان در آینده درخشان باشد و آیندگان به ما افتخار کنند.

فاطمی اضافه کرد: استقامت و پایداری کنونی ایرانیان ماندگار خواهد شد زیرا ملت ایران کشور خود را از جنگ داخلی، هرج و مرج، تجزیه حفظ کردند و به‌طور یقین باید قدر این مهم را بدانیم.

دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری برای حفاظت از میراث‌فرهنگی همکاری کنند

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان برای حفاظت از میراث‌فرهنگی باید همکاری و تعامل لازم را داشته باشند.

حیدر صادقی تأکید کرد: میراث‌فرهنگی بایستی یک عامل اتحاد بین گروه‌های مختلف مردم باشد و در همین راستا اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

انتهای پیام/