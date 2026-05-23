به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نرجس زمانی روز جمعه یکم خردادماه جاری در کارگاه خشت‌زنی در مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر در شهرکرد گفت: این کارگاه با حضور افزون‌بر ۵۰ نفر از کودکان و نوجوانان برگزار شد.

سرپرست گروه حفظ و احیای بناها و بافت‌های تاریخی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: آشنایی ملموس کودکان و نوجوانان با فرایند تهیه کاهگل و خشت‌زنی همزمان با هفته میراث‌فرهنگی مهم‌ترین هدف برگزاری این کارگاه خشت‌زنی به‌شمار می‌رود.

زمانی تصریح کرد: در کارگاه خشت‌زنی مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر در شهرکرد استادکاران معماری سنتی روش‌های تهیه مصالح ساختمانی بناهای تاریخی را برای شرکت‌کنندگان آموزش دادند.

او یادآور شد: آشنایی کودکان و نوجوانان با معماری سنتی و نحوه ساخت مصالح سنتی به‌منظور حفظ آن برای نسل کنونی و انتقال این دانش به نسل‌های آینده از دیگر اهداف برگزاری این کارگاه است.

