بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نرجس زمانی روز جمعه یکم خردادماه جاری در کارگاه خشتزنی در مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر در شهرکرد گفت: این کارگاه با حضور افزونبر ۵۰ نفر از کودکان و نوجوانان برگزار شد.
سرپرست گروه حفظ و احیای بناها و بافتهای تاریخی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: آشنایی ملموس کودکان و نوجوانان با فرایند تهیه کاهگل و خشتزنی همزمان با هفته میراثفرهنگی مهمترین هدف برگزاری این کارگاه خشتزنی بهشمار میرود.
زمانی تصریح کرد: در کارگاه خشتزنی مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر در شهرکرد استادکاران معماری سنتی روشهای تهیه مصالح ساختمانی بناهای تاریخی را برای شرکتکنندگان آموزش دادند.
او یادآور شد: آشنایی کودکان و نوجوانان با معماری سنتی و نحوه ساخت مصالح سنتی بهمنظور حفظ آن برای نسل کنونی و انتقال این دانش به نسلهای آینده از دیگر اهداف برگزاری این کارگاه است.
