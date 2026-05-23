۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۶:۵۹

انتقال فرایندهای تهیه مصالح ساختمانی سنتی به نسل‌های آینده در دستور کار قرار گرفت

سرپرست گروه حفظ و احیای بناها و بافت‌های تاریخی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: انتقال فرایندهای تهیه مصالح ساختمانی بناهای سنتی به نسل‌های آینده این استان در دستور کار قرار گرفت.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نرجس زمانی روز جمعه یکم خردادماه جاری در کارگاه خشت‌زنی در مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر در شهرکرد گفت: این کارگاه با حضور افزون‌بر ۵۰ نفر از کودکان و نوجوانان برگزار شد.

سرپرست گروه حفظ و احیای بناها و بافت‌های تاریخی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: آشنایی ملموس کودکان و نوجوانان با فرایند تهیه کاهگل و خشت‌زنی همزمان با هفته میراث‌فرهنگی مهم‌ترین هدف برگزاری این کارگاه خشت‌زنی به‌شمار می‌رود.

زمانی تصریح کرد: در کارگاه خشت‌زنی مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر در شهرکرد استادکاران معماری سنتی روش‌های تهیه مصالح ساختمانی بناهای تاریخی را برای شرکت‌کنندگان آموزش دادند.

او یادآور شد: آشنایی کودکان و نوجوانان با معماری سنتی و نحوه ساخت مصالح سنتی به‌منظور حفظ آن برای نسل کنونی و انتقال این دانش به نسل‌های آینده از دیگر اهداف برگزاری این کارگاه است.

علیرضا غفاری
دبیر مرضیه امیری

