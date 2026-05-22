به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدعباس مصطفوی پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت۱۴۰۵ با حضور در استان مازندران از نمایشگاه صنایع‌دستی، خانه‌های خلاق، دستبافته‌های داری و صنایع چوبی شهرستان چالوس با رویکرد حمایت و رفع موانع و مشکلات در حوزه صنایع‌دستی، بازدید کرد.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این سفر از نمایشگاه صنایع‌دستی شهرستان چالوس با بیش از ۲۰ رشته اعمم از زیورالات سنتی، سفال، حصیر، چوب، چرم، گلیم، فرش، چادر شب، فیروزه کوبی و منبت که با هدف حمایت از هنرهای بومی و ایجاد اشتغال پایدار برپا شد، بازدید کرد.

همچنین بازدید از خانه خلاق صنایع‌دستی دستبافت‌های داری غرب استان و صنایع چوبی شهرستان چالوس از دیگر بخش‌های این سفر بود.

در این بازدید، مجموعه‌ای از آثار هنرمندان حوزه صنایع‌دستی بافته‌ها و صنایع چوبی مورد توجه قرار گرفت.

در جریان بازدید مشاور وزیر کارشناسان حوزه صنایع‌دستی و جمعی از هنرمندان حاضر طی گفتگویی صمیمانه از نزدیک در جریان روند تولید، شیوه عرضه محصولات و نحوه حمایت از هنرمندان در قالب پرداخت تسهیلات کم بهره قرار گرفتند و موانع موجود تولید محصولات بررسی شد.

انتهای پیام/