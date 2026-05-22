به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهروز ندایی پنج‌شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، در جریان سفر به استان مازندران و بازدید از کاخ تاریخی اجابیت، روند تبدیل این بنای ارزشمند به یک «موزه ملی فاخر» را بررسی کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه، با حضور در شهرستان کلاردشت و بررسی بخش‌های مختلف پروژه راه‌اندازی موزه کاخ اجابیت، ضمن ابراز رضایت از فعالیت‌های صورت‌گرفته و استانداردهای لحاظ شده به اهمیت ویژه این پروژه نزد مقام عالی وزارت، گفت: راه‌اندازی هرچه سریع‌تر موزه کاخ اجابیت به عنوان یک اثر ملی فاخر، مورد تأکید جدی وزیر میراث‌فرهنگی است. و با توجه به زیرساخت‌های مناسبی که تا کنون ایجاد شده، تمامی امکانات مورد نیاز باید در کمترین زمان ممکن به اتمام برسد.

او با تمجید از ظرفیت‌های بی‌بدیل کلاردشت، این منطقه را یکی از قطب‌های اصلی گردشگری شمال کشور دانست و خاطرنشان کرد: این مجموعه باید در تراز استانداردهای بین‌المللی پذیرای گردشگران باشد.

ندایی تأکید کرد: پیگیری‌های جدی و رایزنی‌های لازم از طریق نهاد ریاست جمهوری برای واگذاری کامل ساختمان‌های جانبی به مجموعه میراث‌فرهنگی انجام خواهد شد تا فضای موزه‌ای و خدماتی این اثر ملی به شکلی جامع و یکپارچه در اختیار عموم قرار گیرد.

رضا دانش‌زاده معاون میراث‌فرهنگی مازندران به اقدامات فنی و تشریح مساعی صورت گرفته در راستای مرمت و احیای فضاها اشاره کرد و از نگاه حمایتی و همراهی ویژه مجموعه وزارتخانه در مسیر رفع موانع اجرایی این پروژه تقدیر کرد.

کاخ اجابیت از بناهای باشکوه منطقه کلاردشت محسوب می‌شود، که با تکمیل این پروژه و نصب ویترین‌های تخصصی، به زودی به عنوان یکی از قطب‌های اصلی جذب گردشگر فرهنگی در شمال کشور فعالیت خود را آغاز خواهد کرد

انتهای پیام/