بازگشت پروازها به آسمان اهواز در هفته آینده / اولین پرواز همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدمحمدرضا موالی‌زاده پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵بیان کرد: به‌دنبال پیگیری‌های مستمر و رایزنی‌های فشرده با وزرای راه و شهرسازی و کشور، معاونت امنیتی وزارت کشور، رئیس سازمان پدافند غیرعامل و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، همه هماهنگی‌های لازم برای برقراری دوباره پروازها انجام و مجوزهای قانونی صادر شد.

استاندار خوزستان با اشاره به آماده سازی و بازگشایی این فرودگاه افزود: نخستین پرواز در روزهای آتی و همزمان با سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر قهرمان از باند فرودگاه اهواز به پرواز خواهد درآمد تا این مجموعه در کنار فرودگاه آبادان، بار دیگر نبض تردد هوایی استان را در دست بگیرد.

او تصریح کرد: با همت جهادی مدیریت فرودگاه‌های استان و تیم‌های فنی، همه آسیب‌های ناشی از حملات هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به سرعت بازسازی، تعمیر و ایمن‌سازی شده است.

موالی‌زاده می‌گوید: در حال حاضر فرودگاه اهواز در آمادگی کامل به‌سر می‌برد و از هفته آینده شهروندان عزیز شاهد عادی‌سازی و عملیاتی شدن کامل پروازها از مبدأ و به مقصد اهواز خواهند بود.

درخور یادآوری است، فرودگاه بین‌المللی اهواز در جنگ تحمیلی سوم مورد اصابت پرتابه قرار گرفت.

رئیس جمعیت هلال‌احمر نیز تهاجم هوایی دشمنان به فرودگاه بین‌المللی سردار شهید سلیمانی اهواز را مصداق آشکار و نقض فاحش اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و جنایت جنگی توصیف کرد.

فرودگاه بین‌المللی سپهبد شهید قاسم سلیمانی اهواز در فضایی به وسعت ۱۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع شامل هشت هزار متر مربع فضای پایانه پروازهای داخلی و ۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع فضای پایانه پروازهای خارجی بنا شده است.

این فرودگاه که با کد سه‌رقمی AWZ و کد چهاررقمی OIAW مشخص می‌شود، دارای باند نشست و برخاست هواپیما به عرض ۴۵ متر و طول سه هزار و ۴۰۰ متر است.

