اعضای دو باند حفاری غیرمجاز در شهرستان کرخه دستگیر شدند

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، محمد جوروند امروز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اشاره به عملیات مشترک یگان حفاظت میراث فرهنگی با همکاری دستگاههای انتظامی و امنیتی گفت: این اقدام چهارمین ضربه در شش ماه گذشته به حفاران غیرمجاز به شمار میآید.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان افزود: این عملیات از گستردهترین اقدامات یک سال اخیر در مقابله با تجاوز به آثار تاریخی بود.
او با تأکید بر این نکته که این اقدامات تهاجمی نیازمند برخورد جدی و مستمر است خاطرنشان کرد: در محوطههای تاریخی شوش، بیتمشحوت و مگرنات نیز در سالهای اخیر شاهد تعرض و آسیب به آثار باستانی بودهایم.
او با اشاره به جزئیات عملیات انهدام دو باند حفاری غیرمجاز در شهرستان کرخه توضیح داد: در عملیاتی که با حضور یگان حفاظت میراث، کلانتری ۱۲، پلیس اطلاعات و یگان امداد انجام شد ۲ باند فعال در حوزه حفاری غیرمجاز شناسایی و متلاشی شدند و ابزار و ادوات حفاری از آنان کشف و ضبط شد.
جوروند با اشاره به زمانبر بودن این عملیات گفت: این اقدام بیش از سه ساعت به طول انجامید و از بزرگترین عملیاتهای سال گذشته بهشمار میآید.
او در ادامه یادآور شد: در ششماهه گذشته این چهارمین باند حفاران غیرمجاز است که منهدم میشود. تداوم این روند نشان میدهد که یگان حفاظت با رصد اطلاعاتی دقیق و اشراف کامل، بر نقاط حساس و مستعد آسیب نظارت میکند.
جوروند گفت: به مردم فهیم و میراثدوست اطمینان میدهیم که با هرگونه اقدام مجرمانه در حوزه میراث فرهنگی با قاطعیت و در چهارچوب قانون برخورد خواهد شد.
او از متخلفان خواست تا فریب شایعات مربوط به وجود گنج و عتیقه را نخورند و یادآور شد: تاکنون در این مناطق چیزی کشف نشده و هیچ قاچاقچی نتوانسته در این محوطهها به نتیجه برسد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان همچنین از اهتمام دادستان شهرستان کرخه، فرمانده نیروی انتظامی و تمامی نیروهایی که در این عملیات مشارکت داشتند قدردانی کرد.
