بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محمد جوروند امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با تبریک روز جهانی موزه و آغاز هفته میراثفرهنگی به فعالان این حوزه، پژوهشگران و دوستداران فرهنگ و تاریخ، با تأکید بر نقش نوین موزهها در تعاملات فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: موزهها امروز دیگر صرفاً محل نگهداری اشیا نیستند، بلکه به مراکزی زنده، پویا و اثرگذار در حوزه آموزش، پژوهش و گفتوگوی فرهنگی میان نسلها تبدیل شدهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان با اشاره به شعار امسال موزهها با عنوان «موزهها؛ پیونددهنده جهانی گسسته» گفت: در شرایطی که جهان با گسستهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی روبهروست، موزهها میتوانند نقش مهمی در ایجاد ارتباط میان ملتها و پاسداشت میراث مشترک انسانی ایفا کنند.
او با اشاره به ظرفیتهای گسترده خوزستان در حوزه میراثفرهنگی افزود: استان خوزستان به دلیل غنای تاریخی، تنوع زیستی و موقعیت راهبردی خود از ظرفیت بالایی در حوزه موزهداری برخوردار است و خوشبختانه در این استان شبکهای گسترده از موزهها شکل گرفته است.
۲۱ موزه فعال در خوزستان
جوروند با بیان اینکه در حال حاضر ۲۱ موزه در استان فعال است، تصریح کرد: بخشی از این موزهها بهصورت وابسته و زیرنظر مستقیم ادارهکل میراثفرهنگی راهاندازی شده و مدیریت میشوند.
به گفته او، در کنار این موزهها، برخی مراکز نیز در قالب موزههای غیرمستقیم و مشارکتی و با همکاری دستگاهها، نهادها و ارگانها فعالیت دارند که از جمله آنها میتوان به موزه تالاب شادگان اشاره کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان همچنین توسعه موزههای خصوصی را یکی از رویکردهای نوین موزهداری در استان دانست و افزود: لازم است موزهها به نهادهایی مشارکتمحور، چندرسانهای و پاسخگو به نیازهای جامعه تبدیل شوند.
او با اشاره به طرحهای در دست اجرا در این حوزه گفت: ایجاد موزه تخصصی پزشکی در رامهرمز و همچنین راهاندازی موزه خصوصی در کاروانسرای افضل شوشتر از جمله طرحهایی است که در همین مسیر در حال پیگیری هستند.
آسیب بیش از ۱۴۰ اثر تاریخی در کشور
جوروند در ادامه با اشاره به آسیبهای ناشی از برخی حوادث اخیر در کشور گفت: متأسفانه بیش از ۱۴۰ اثر تاریخی در کشور آسیب دیدهاند، با این حال در خوزستان نیز تلاشها برای صیانت، بازسازی و توسعه زیرساختهای میراثفرهنگی با جدیت در حال انجام است.
موزه منطقهای خوزستان در مسیر گشایش
او در بخش دیگری از این گفتوگو به آخرین وضعیت موزه منطقهای خوزستان در اهواز اشاره کرد و گفت: این موزه با ۱۱ هزار مترمربع زیربنا از طرحهای مهم و ارزشمند استان است که در سال ۱۳۸۰ کلنگزنی شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان افزود: با وجود افزایش هزینهها و مشکلات اعتباری در سالهای گذشته، از سال گذشته برنامهریزیهای لازم برای تکمیل این طرح انجام شده و با اعتباری که اخیراً تخصیص یافته، تلاش میکنیم بخشی از این مجموعه بهویژه تالارهای اصلی هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
او به بازدید اخیر استاندار خوزستان از این طرح اشاره و اظهار کرد: در صورت تداوم حمایتهای استانی و ملی، پیشبینی میشود موزه منطقهای خوزستان تا سال آینده گشایش شود.
تعویق جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراثفرهنگی
جوروند همچنین به جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراثفرهنگی که قرار بود در خوزستان برگزار شود اشاره کرد و گفت: این استان آمادگی کامل برای میزبانی این رویداد را داشت، اما به دلیل برخی تحولات و شرایط پیشآمده در کشور، برگزاری آن به تعویق افتاد.
او ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن شرایط مناسب، این جشنواره مهم فرهنگی و هنری با محوریت میراث در خوزستان برگزار شود؛ رویدادی که قطعاً زمینه معرفی بهتر فرهنگها و خردهفرهنگهای استان را در سطح ملی و بینالمللی فراهم خواهد کرد.
