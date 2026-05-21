بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی عالیپور امروز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: این سلسله جلسات با هدف انتقال تجربههای گرانبهای استادکاران مرمت به نیروهای جوان و کمتجربه پایگاه میراث جهانی چغازنبیل در محوطه این اثر اجرایی شد
مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفتتپه با اشاره به هفته میراث فرهنگی این رویداد را گامی مهم در جهت حفظ و انتقال دانش بومی و فنی در حوزه مرمت بناهای تاریخی دانست.
او در این خصوص اظهار کرد: باور عمیق ما در پایگاه چغازنبیل این است که میراث گرانبهای ما تنها در آجرها و سنگهای بناهای تاریخی خلاصه نمیشود بلکه دانش و تجربهای که سالها اندوخته شده گنجینهای است که باید به نسلهای آینده منتقل شود.
عالیپور درمورد جلسه «استاد و شاگرد» توضیح داد: این جلسه در ۲ بخش مجزا، کارگاهی و اداری، پیگیری شد. در بخش کارگاهی سه تن از استادکاران برجسته با بیش از ۲۶ سال سابقه در پروژههای مرمتی چغازنبیل از جمله استاد مرتضی حاجیوند، استاد فیصل فاضلی و استاد فیصل دیناری تجربیات ارزشمند خود را با نیروهای جوان در میان گذاشتند.
او افزود: استاد دیناری به تشریح فرآیندهای دقیق پیگیری پس از اتمام خواناسازیهای باستانشناسی پرداخت و استاد حاجیوند بر اهمیت و ظرافت ایجاد خط تراز برای جایگذاری صحیح خشتهای مرمتی تأکید کرد. او همچنین بر لزوم دقت، حوصله و عشق به این کار در حوزه میراث فرهنگی اصرار ورزید. از سوی دیگر، استاد دیناری مجدداً بر اهمیت شیوه صحیح عملآوری و استفاده از کاهگل، به عنوان یک متریال سنتی و کارآمد، صحه گذاشت.
عالیپور گفت: در این جلسه همچنین با حضور سرکار خانم مهندس مروتی، سرپرست کارگاه چغازنبیل، به موضوعات حیاتی نیروی انسانی در محیط کار اختصاص یافت؛ مباحثی چون ایمنی محیط کار، مسئولیتپذیری، اهمیت کار تیمی، ارتقای مهارتهای فردی، توانایی حل چالشها، احترام متقابل، انضباط کاری و توسعه مهارتهای نرم، از جمله موضوعاتی بود که به تفصیل مورد بحث قرار گرفت.
او اضافه کرد: در پایان جلسه، استادکاران و نیروهای جوان تجربیات خود را از چگونگی تعامل مؤثر با یکدیگر و همچنین مهارتهای کلیدی کار گروهی به اشتراک گذاشتند.
مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفتتپه با تأکید بر استمرار این برنامهها خاطرنشان کرد: هدف اصلی از برگزاری سلسله جلسات «استاد و شاگرد» توانمندسازی هرچه بیشتر نیروهای انسانی، نهادینه کردن انتقال دانش فنی به نسلهای نو و در نهایت ارتقای سطح کیفی حفاظت و مدیریت در این میراث جهانی بیبدیل است.
