به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلام‌رضا سلمان‌پوردزفولی با اعلام این خبر گفت: در راستای برنامه پایش موزه‌های غیروابسته استان و با هدف صیانت از آثار مرتبط با دفاع‌مقدس، بازدیدی تخصصی از موزه بیمارستان صحرایی شهیدمخبری ارتش در روستای چنانه شهرستان شوش انجام شد که در آن نحوه بهره‌برداری از این اثر ثبت‌شده ملی به‌عنوان موزه دفاع مقدس بررسی شد.

رئیس‌گروه موزه‌ها و اموال منقول میراث‌فرهنگی خوزستان افزود: در این بازدید، شرایط تمدید پروانه فعالیت مجموعه تحت عنوان «موزه ـ بیمارستان» و همچنین آسیب‌های ناشی از تأثیرات جنگ تحمیلی رمضان بر این اثر ارزیابی شد تا با برنامه‌ریزی دقیق، حفاظت و کارکرد موزه‌ای آن به شکلی شایسته تداوم یابد.

او با اشاره به جایگاه تاریخی این اثر تصریح کرد: بیمارستان شهیدمخبری از جمله ساختمان‌های موقت ایجادشده در دوران دفاع‌مقدس و در جریان جنگ تحمیلی هشت‌ساله است که در هفتم مهرماه ۱۴۰۳ با شماره ۳۴۲۹۷ در فهرست آثار ملی دفاع مقدس کشور ثبت شد و در اردیبهشت ۱۴۰۴ نیز پروانه موزه آن از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی صادر شد.

سلمان‌پوردزفولی درباره ویژگی‌های معماری و کارکردی این بیمارستان در دوران جنگ نیز توضیح داد: سازه‌های این مجموعه شامل فضاهای اداری و خدماتی، اتاق‌های عمل، بخش‌های مراقبت و نگهداری و ساختمان ویژه مجروحان شیمیایی است که در اوایل دهه شصت با تکیه بر اصول ایمنی، امنیتی، استتار و اختفا، به دست طراحان و مهندسان ایرانی ایجاد شد و امروز به‌عنوان یک موزه زنده، روایتگر تلفیق علم پزشکی و جهاد در شرایط سخت جنگی است.

او تأکید کرد: حفظ و معرفی چنین آثاری، علاوه بر پاسداشت یاد و خاطره ایثارگران عرصه درمان در دوران دفاع‌مقدس، نسل‌های جدید را نیز با ابعاد کمتر شناخته‌شده تاریخ معاصر کشور، به‌ویژه نقش کادر درمان در خط مقدم جبهه، آشنا خواهد کرد.

انتهای پیام/