جشنواره گردشگری پامنار از طبیعت تا هنر کپوبافی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، این جشنواره با عنایت به قرارگیری روستای پامنار در فهرست روستاهای کاندید ثبت جهانی گردشگری توسط وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و بهمنظور تکمیل پرونده ثبت جهانی با حضور مهدی بهاروند، مسئول پرونده روستاهای جهانی معاونت گردشگری کشور، به اجرا درآمد.
در ادامه روند برگزاری رویدادها و دورههای آموزشی توسط ادارهکل میراثفرهنگی خوزستان این جشنواره با هدف تبلور و معرفی ظرفیتهای گردشگری هر چه بیشتر این روستا در محورها و حوزههای مختلفی مانند گردشگری خوراک، گردشگری هنری و گردشگری روستایی با مشارکت مردمی برگزار شد.
گشت دریایی در دریاچه سد، طبخ نان و غذاهای و شیرینیهای محلی در خانههای بومی روستاییان، تولید زنده و آموزش صنایعدستی در اقامتگاههای بومگردی، بازدید از مراکز تولید و فروش صنایعدستی، بازدید از اقامتگاههای بومگردی، اجرای آیینی و نواهای بومی و محلی از جمله این برنامهها بود.
از ابتکارات این رویداد کپوبافی روی قایق در دریاچه سد توسط صنعتگران بومی بود. همچنین از لحظات جذاب این برنامه حضور در بومگردیها و ایجاد ارتباط بین گردشگران با زندگی جوامع محلی بود.
