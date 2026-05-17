به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد جوروند مدیرکل میراث‌فرهنگی استان، پیش از ظهر امروز ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، به همراه معاونان خود و با حضور سیدقاسم موسوی فرماندار دشت‌آزادگان، محمدرضا مهاوی بخشدار بستان، هادی جلالی رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست دشت‌آزادگان و جمعی از فعالان و دوستداران میراث‌فرهنگی، از محوطه‌های تاریخی دشت‌آزادگان بازدید میدانی انجام داد.

این بازدید با هدف بررسی آخرین وضعیت حفاظت و نگهداری آثار تاریخی منطقه، شناسایی تهدیدها و آسیب‌ها و نیز ارزیابی ظرفیت‌های توسعه گردشگری و صنایع‌دستی در دشت‌آزادگان انجام شد و حاضران از بخش‌های مختلف محوطه‌های تاریخی این شهرستان دیدن کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان در جریان این بازدید، پس از بررسی میدانی بخش‌های مختلف محوطه‌ها، بر اهمیت دشت‌آزادگان در حافظه تاریخی و فرهنگی جنوب‌غرب کشور تأکید کرد و گفت: محوطه‌های تاریخی دشت‌آزادگان بخشی از هویت فرهنگی استان خوزستان و کشور هستند و حفاظت از آن‌ها نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای محلی و جوامع محلی است.

جوروند در ادامه، با اشاره به نقش دشت‌آزادگان در توسعه گردشگری منطقه‌ای افزود: وجود این محوطه‌های تاریخی در کنار جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی دشت‌آزادگان، فرصتی ارزشمند برای ایجاد مسیرهای جدید گردشگری، توسعه گردشگری روستایی و تقویت صنایع‌دستی و مشاغل مرتبط با گردشگری است؛ ظرفیتی که می‌تواند در رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی منطقه نقش‌آفرین باشد.

مسئولان حاضر در این بازدید، ضمن بررسی وضعیت حریم محوطه‌ها، محدوده‌های قابل بازدید، وضعیت دسترسی، زیرساخت‌های اولیه گردشگری و مسائل مرتبط با حفاظت فیزیکی و محیط‌زیستی، در جریان نیازها و چالش‌های پیش‌روی این آثار قرار گرفتند.

در پایان این بازدید میدانی، مقرر شد جمع‌بندی مشاهدات و گزارش‌های کارشناسی انجام شود و در هفته آینده، نشستی با حضور مسئولان شهرستان دشت‌آزادگان و کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان برای بررسی راهکارهای اجرایی برگزار شود.

گفتنی است شهرستان دشت‌آزادگان به‌واسطه موقعیت جغرافیایی، پیشینه تاریخی و قرار گرفتن در مسیر تردد زائران اربعین حسینی از راه پایانه مرزی بین‌المللی چذابه به مقصد عتبات عالیات، از ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری طبیعی، فرهنگی و مذهبی برخوردار است.

