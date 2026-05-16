قدمگاه ویس پس از مرمت اصولی، چهره اصیل خود را بازیافت

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عملیات مرمت و بازسازی بنای تاریخی «قدمگاه ویس» در شهرستان بندرماهشهر که در سال ۱۳۹۸ با شماره ۳۲۹۳۱ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است، با همکاری تیم تخصصی مرمت و براساس اصول فنی و استانداردهای حفاظتی به پایان رسید.

احمدرضا حسینی‌بروجنی، معاون میراث‌فرهنگی خوزستان، با اشاره به وضعیت پیشین این بنا گفت: بنای قدمگاه ویس در سال‌های اخیر به‌دلیل مداخلات غیر اصولی و دخل و تصرفات ناهماهنگ دچار آسیب‌های ساختاری جدی شده بود که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به حبس رطوبت در فضاهای داخلی بنا اشاره کرد.

او افزود: در مرحله نخست طرح مرمتی، الحاقات نامناسب که به هویت معماری بنا آسیب وارد کرده بودند، حذف شد. این موارد شامل ازاره‌های سنگی، کف‌فرش‌های اجراشده با مصالح غیرهمگون، رنگ‌آمیزی‌های نامناسب فضاهای داخلی و همچنین بازشوهای غیرمتناسب بود که پس از جمع‌آوری، بنا از این عناصر ناسازگار پاکسازی شد.

حسینی‌بروجنی ادامه داد: در مرحله بعدی، اقدامات حفاظتی و بازسازی با تمرکز بر استحکام‌بخشی بخش‌های فرسوده بنا انجام گرفت که شامل مرمت جرزها، دوخت و دوز ترک‌ها و سامان‌دهی ازاره‌های آجری بود.

او بیان کرد: همچنین با اجرای بلوکاژ در فضای داخلی، نصب کف‌فرش آجری، برچیدن اندودهای گچی فرسوده و اجرای مجدد آن‌ها و در نهایت ساماندهی ورودی و ایوان، چهره اصلی بنا بازآفرینی و احیا شد.

معاون میراث‌فرهنگی خوزستان خاطرنشان کرد: بنای تاریخی قدمگاه ویس به‌دلیل برخورداری از گنبد اورچین و نیز توالی زمانی در گاهنگاری، از منظر تاریخی و معماری از ارزش میراثی قابل توجهی برخوردار است.

