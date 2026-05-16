به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد جوروند با بیان اینکه روابط عمومی امروز قلب تپنده هر مجموعه در تعامل با افکار عمومی و پل ارتباطی اعتمادآفرین میان حاکمیت و جامعه است، اظهار کرد: بی‌تردید پویایی، دقت و مسئولیت‌پذیری در حوزه روابط عمومی نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای سرمایه اجتماعی، تبیین عملکرد دستگاه‌ها و افزایش همدلی و همراهی مردم دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان ادامه داد: روابط عمومی در شرایط کنونی و با گسترش و شتاب فضای مجازی دیگر صرفاً بازتاب‌دهنده رویدادها نیست بلکه پیش‌نگر، تحلیل‌گر و هدایت‌گر جریان ارتباطی است. پیشرو بودن در این عرصه مستلزم شناخت عمیق از تحولات رسانه‌ای، تسلط بر ابزارهای نوین و پایبندی به اصول حرفه‌ای در انتقال پیام است؛ ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد.

او افزود: همزمان با رخدادهای حساس و مقاطع سرنوشت‌ساز از جمله در مواجهه با شرایط جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، روابط عمومی‌های حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نقشی مهم، مؤثر و مسئولانه ایفا کردند.

جوروند در پایان ضمن گرامی‌داشت این مناسبت از زحمات تمامی فعالان و دست‌اندرکاران حوزه روابط عمومی به‌ویژه همکاران پرتلاش این حوزه در مجموعه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تقدیر و توفیق روزافزون آنان را در مسیر خدمت صادقانه، اطلاع‌رسانی مسئولانه و صیانت از سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی کشور آرزو کرد.

