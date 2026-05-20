بهگزارش خبرنگار میراثآریا، آیین پایانی ششمین جشنواره استانی «سلام خوزستان» با محوریت «روابط عمومیها؛ روایتگر جنگ و مقاومت» شامگاه روز ۲۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در سالن همایشهای گیت بوستان سازمان آب و برق خوزستان با حضور مسئولان استانی، مدیران روابط عمومی، فعالان رسانهای و خانوادههای معظم شهدا برگزار شد.
در این دوره، ۷۰ روابط عمومی از ادارات، سازمانها و شرکتهای استان حضور داشتند و در مجموع بیش از ۱۳۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
آثار ارسالی در ۱۲ بخش تخصصی توسط هیئت داوران ارزیابی شدند و در پایان، ۳۷ روابطعمومی موفق به کسب عناوین برگزیده شدند.
در این بین روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان در بخش «رویداد» با محوریت «روابطعمومیها؛ روایتگر جنگ و مقاومت»، عنوان برتر را کسب کرد.
عنوان یادشده به دلیل برگزاری رویداد «روز بناهای تاریخی در اهواز با ادای احترام به شهدای مدرسه میناب» به این مجموعه اهداء شد.
در بخش ویژه این جشنواره نیز از شش خانواده معظم شهدا، پنج عکاس، پنج خبرنگار و پنج مدیر روابط عمومی که در جریان جنگ سوم (رمضان) و حمله رژیم صهیونیستی- آمریکایی نقش فعالی در حوزه اطلاعرسانی، روایتگری رسانهای و مدیریت افکار عمومی داشتند، تجلیل شد.
در پایان این مراسم هم با اهدای تندیس، لوح تقدیر و جوایز از روابط عمومیهای برگزیده، فعالان رسانهای و چهرههای منتخب حوزه ارتباطات و اطلاعرسانی تجلیل شد.
ششمین جشنواره سلام خوزستان ویژه روابط عمومیهای استان خوزستان با محوریت روابطعمومیها و روایتگری جنگ و مقاومت، با هدف تبیین نقش روابط عمومی در روایت جنگ و مقاومت، تقویت مدیریت افکار عمومی در شرایط بحران، ثبت و ماندگار کردن تجربههای رسانهای استان و تقویت همافزایی میان روابطعمومیها برگزار شد.
