گذر تاریخی «۱۰۳ پله» در مجموعه ثبت جهانی شوشتر بازگشایی شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، عاطفه رشنویی امروز چهارشنبه 30 اردیبهشت 1405، با اعلام این خبر اظهار کرد: با حضور فرماندار شهرستان شوشتر، معاونان فرماندار، مدیر پایگاه میراث جهانی سازههای آبی و رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان گذر «۱۰۳ پله» پس از سالها وقفه دوباره به روی گردشگران گشوده شد.
مدیر پایگاه میراث جهانی شوشتر افزود: مجموعه آسیابها و آبشارهای شوشتر بهعنوان بخشی ارزشمند از سامانه جهانی سازههای آبی شوشتر از زمان جنگ تحمیلی رمضان بسته بود و اکنون با تلاشهای مستمر همکاران و همراهی مسئولان شهرستان امکان بازدید ایمن و سامانیافته از این اثر تاریخی برای گردشگران فراهم شده است.
او با اشاره به برگزاری نشستی صمیمانه پس از آیین بازگشایی گفت: در این نشست فرماندار شوشتر و هیأت همراه با کارکنان بخشهای مختلف این مجموعه جهانی دیدار و گفتوگو کرد.
رشنویی ادامه داد: همچنین در این نشست بر ضرورت صیانت از آثار تاریخی شوشتر، انتقال تجربیات و همافزایی میان دستگاههای مسئول تأکید شد.
مدیر پایگاه میراث جهانی شوشتر ادامه داد: در این جلسه ضمن تبیین شعار جهانی و ملی روز جهانی موزهها از تلاشهای دلسوزانه و مسئولانه پرسنل مجموعه که با تمام توان در حفظ و نگهداری آثار فعالیت میکنند و برنامههای پیشرو در حوزه حفاظت، مرمت و معرفی هرچه بهتر آثار وابسته به سامانه آبی جهانی شوشتر تشریح شد.
او اظهار کرد: فرماندار شوشتر نیز در سخنان خود بر اهمیت حفاظت اصولی از میراث فرهنگی، ضرورت تدوین طرح جامع گردشگری و توسعه اقتصاد مبتنی بر صیانت پایدار از آثار تاریخی تأکید و با توجه به لزوم همافزایی میان دستگاههای مرتبط، دستور برگزاری جلسات منظم برای تشریک مساعی و هماهنگی بیشتر را صادر کرد»
رشنویی اظهار امیدواری کرد: با تدوین برنامههای نوین و همکاری همه دستگاههای اجرایی در کهنشهر شوشتر شاهد جهشی مؤثر در حوزه حفاظت، معرفی و بهرهبرداری مناسب از میراث تاریخی ارزشمند این شهر باشیم.
