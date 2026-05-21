۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۰

گرامی داشت هم‌زمان هفته میراث‌فرهنگی و هفته ملی جمعیت در خانه تاریخی سوزنگر دزفول

گرامی داشت هم‌زمان هفته میراث‌فرهنگی و هفته ملی جمعیت در خانه تاریخی سوزنگر دزفول

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دزفول از برگزاری برنامه مشترک این اداره و مرکز بهداشت شهرستان به مناسبت تقارن هفته میراث‌فرهنگی با هفته ملی جمعیت در خانه تاریخی سوزنگر خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمیدرضا خادم امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: به مناسبت تقارن هفته میراث‌فرهنگی با هفته ملی جمعیت، برنامه مشترکی با مشارکت مرکز بهداشت شهرستان دزفول در خانه تاریخی سوزنگر برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دزفول افزود: این برنامه روز گذشته از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در خانه تاریخی سوزنگر برپا و در قالب آن، ایستگاه سلامت برای ارائه خدمات به عموم بازدیدکنندگان فعال شد.

او با اشاره به رویکرد فرهنگی و آموزشی این برنامه تصریح کرد: با هدف فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در حوزه جوانی جمعیت، کارگاه آموزشی‌ای نیز ویژه شرکت‌کنندگان برگزار شد که با استقبال علاقه‌مندان همراه بود.

خادم خاطرنشان کرد: حضور خانواده‌ها و جوانان در این برنامه، فرصت مناسبی برای پیوند میان موضوعات سلامت، جمعیت و پاسداشت میراث‌فرهنگی فراهم کرد و زمینه آشنایی هرچه بیشتر شهروندان با اهمیت خانه‌های تاریخی و نقش آن‌ها در هویت شهری دزفول را مهیا ساخت.

گرامی داشت هم‌زمان هفته میراث‌فرهنگی و هفته ملی جمعیت در خانه تاریخی سوزنگر دزفول

گرامی داشت هم‌زمان هفته میراث‌فرهنگی و هفته ملی جمعیت در خانه تاریخی سوزنگر دزفول

گرامی داشت هم‌زمان هفته میراث‌فرهنگی و هفته ملی جمعیت در خانه تاریخی سوزنگر دزفول

گرامی داشت هم‌زمان هفته میراث‌فرهنگی و هفته ملی جمعیت در خانه تاریخی سوزنگر دزفول

گرامی داشت هم‌زمان هفته میراث‌فرهنگی و هفته ملی جمعیت در خانه تاریخی سوزنگر دزفول

انتهای پیام/

کد خبر 1405023102382
سیدجواد خراسانی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha