به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمیدرضا خادم امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: به مناسبت تقارن هفته میراث‌فرهنگی با هفته ملی جمعیت، برنامه مشترکی با مشارکت مرکز بهداشت شهرستان دزفول در خانه تاریخی سوزنگر برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دزفول افزود: این برنامه روز گذشته از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در خانه تاریخی سوزنگر برپا و در قالب آن، ایستگاه سلامت برای ارائه خدمات به عموم بازدیدکنندگان فعال شد.

او با اشاره به رویکرد فرهنگی و آموزشی این برنامه تصریح کرد: با هدف فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در حوزه جوانی جمعیت، کارگاه آموزشی‌ای نیز ویژه شرکت‌کنندگان برگزار شد که با استقبال علاقه‌مندان همراه بود.

خادم خاطرنشان کرد: حضور خانواده‌ها و جوانان در این برنامه، فرصت مناسبی برای پیوند میان موضوعات سلامت، جمعیت و پاسداشت میراث‌فرهنگی فراهم کرد و زمینه آشنایی هرچه بیشتر شهروندان با اهمیت خانه‌های تاریخی و نقش آن‌ها در هویت شهری دزفول را مهیا ساخت.

