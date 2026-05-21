به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یزدان خسروی پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت در جلسه ستاد اربعین حسینی (ع) که در سالن جلسات پایانه مرزی شلمچه برگزار شد، با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت تردد زائران اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های موجود باید برای آماده‌سازی پایانه‌های مرزی، به‌ویژه در شلمچه و چذابه، به کار گرفته شود تا خدمات‌رسانی به زائران با کمترین مشکل انجام گیرد.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان بر بهسازی و نگهداری محورهای منتهی به مرزهای استان تاکید کرد و گفت: محورهای اصلی تردد زائران باید از نظر ایمنی، کیفیت آسفالت و روشنایی در وضعیت مطلوب قرار گیرند تا تردد زائران با سهولت و امنیت بیشتری انجام شود.

او با اشاره به اهمیت پایش لحظه‌ای محورها، اظهار کرد: برای مدیریت دقیق ترددها، تجهیز و فعال‌سازی اتاق‌های مانیتورینگ در پاسگاه‌های مهم از جمله اهواز و خرمشهر در اولویت قرار دارد.

خسروی بیان کرد: با انتقال مستقیم داده‌های تصویری به این مراکز، پلیس راه می‌تواند با اشراف کامل بر وضعیت ترافیکی، برای استقرار گشت‌ها و ارائه خدمات جاده‌ای برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام دهد.

او در ادامه بر لزوم مدیریت علمی ناوگان تاکید کرد و افزود: تخصیص اتوبوس‌ها و ناوگان عمومی باید بر مبنای تحلیل دقیق داده‌ها صورت گیرد تا متناسب با حجم زائران در روزهای مختلف، تعداد مورد نیاز خودرو فراهم و اعزام شود.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان همچنین بر شناسایی محورهای بحرانی و پرتردد به منظور استقرار ماشین‌آلات راهداری و ارائه خدمات فوری در این نقاط تاکید کرد.

او با تاکید بر اینکه عملیات تعریض گاردریل‌ها در نقاط استقرار مواکب و همچنین جمع‌آوری تیغه‌های رها شده با فوریت انجام شود، گفت: اکیپ‌های نگهداری باید به صورت روزانه و مستمر نسبت به رفع نواقص جاده‌ای در تمامی حوزه‌های استحفاظی اقدام کنند.

خسروی همچنین بر اهمیت تعریض جاده‌ها، شانه‌سازی و ساخت پارکینگ‌های اضطراری به‌ویژه در مسیرهای برگشت تأکید کرد و افزود: ایجاد رینگ‌های دسترسی در اطراف پایانه‌های شلمچه و چذابه برای تسهیل عبور و مرور در مواقع بحرانی ضروری است. در این راستا، هماهنگی با نهادهای متولی و مالکان اراضی اطراف پایانه‌ها جهت زیرسازی و آماده‌سازی مسیرهای کمکی در دستور کار قرار گرفته است.

او با تشریح طرح ساماندهی محوطه پایانه‌های مرزی، اعلام کرد که استقرار موکب‌ها در داخل محوطه پایانه صرفاً محدود به نقاط مشخصی در ورودی‌ها و خروجی‌ها خواهد بود.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان خاطرنشان کرد که این مواکب فقط مجاز به ارائه خدمات فرهنگی و توزیع نوشیدنی و غذاهای بسته‌بندی شده هستند و به منظور حفظ ایمنی و بهداشت، هرگونه پخت‌وپز در داخل محیط پایانه ممنوع است.

او با تاکید بر استقرار نیروهای فنی، تاسیسات و خدماتی در مرزها افزود: با برنامه‌ریزی و شیفت‌بندی مناسب، نیروهای تخصصی در ایام اربعین به‌صورت مستمر در پایانه‌های مرزی حضور خواهند داشت تا مشکلات احتمالی در حوزه تأسیسات، روشنایی، آب‌رسانی و خدمات عمومی در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود. همچنین تقویت بخش نگهبانی و برقراری گشت‌های منظم در محوطه پایانه‌ها و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز مانند استقرار دستفروشان باید با جدیت دنبال شود.

خسروی در ادامه به ضرورت ارتقای خدمات رفاهی برای زائران اشاره کرد و افزود: ایجاد نمازخانه، سرویس‌های بهداشتی، سایه‌بان‌ها و سالن‌های انتظار موقت از جمله اقداماتی است که برای رفاه زائران در داخل و خارج از محوطه پایانه‌ها پیش‌بینی شده است.

او در پایان جلسه، ضمن ابلاغ مأموریت‌های ویژه به معاونت‌های مربوط، بر رعایت قاطعانه برنامه زمان‌بندی طرح‌ها تأکید و خاطرنشان کرد: با برگزاری جلسات منظم و رصد مستمر پیشرفت کارها، تلاش خواهیم کرد تا زیرساخت‌ها و خدمات لازم برای میزبانی شایسته از زائران اربعین در مرزهای خوزستان فراهم شود.

