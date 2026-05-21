بهگزارش خبرنگار مبراثآریا، همزمان با فرارسیدن روز جهانی موزه و هفته میراثفرهنگی، رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان کارون به همراه جمعی از اعضای این مجموعه و با همراهی فرماندار شهرستان، باحضور در اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کارون ، این مناسبت را به کارکنان و فعالان این حوزه تبریک گفتند.
در این دیدار صمیمانه که با هدف گرامیداشت جایگاه فرهنگ و تمدن منطقه برگزار شد، فرماندار شهرستان کارون با اشاره به اهمیت حفظ و صیانت از میراث تاریخی، این گنجینهها را شناسنامه و هویت ملی دانست و بر ضرورت تعامل بیش از پیش دستگاههای اجرایی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی شهرستان تأکید کرد.
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان کارون نیز ضمن تبریک روز میراثفرهنگی، با تأکید بر همافزایی دستگاههای امدادی و فرهنگی، آمادگی جمعیت هلالاحمر را برای همکاری در برنامههای فرهنگی و ترویج فرهنگ صلح و نوعدوستی که ریشه در میراث کهن این سرزمین دارد، اعلام کرد.
در این بازدید، ضمن تقدیر از تلاشهای کارکنان اداره میراثفرهنگی شهرستان کارون، طرفین بر لزوم تقویت همکاریهای مشترک در راستای پاسداشت هویت فرهنگی شهرستان و خدمترسانی بهتر به مردم تأکید کردند.
