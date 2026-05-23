۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۵

برگزاری نشست تخصصی نقش گل و مرغ در بناهای تاریخی شیراز در هفته میراث فرهنگی

همزمان با هفته میراث فرهنگی، نشست تخصصی نقش گل و مرغ در بناهای تاریخی شیراز با حضور پژوهشگران، کارشناسان و علاقه‌مندان حوزه معماری و هنرهای سنتی در پایگاه ملی بافت تاریخی شیراز برگزار شد.

به گزارش خبرنگارمیراث آریا، به مناسبت بزرگداشت هفته میراث فرهنگی، پایگاه ملی بافت تاریخی شیراز روز شنبه دوم خردادماه میزبان نشست تخصصی با موضوع نقش گل و مرغ در بناهای تاریخی شیراز بود در این برنامه، جمعی از پژوهشگران، هنرمندان، کارشناسان حوزه میراث فرهنگی و علاقه‌مندان به معماری سنتی حضور داشتند.

در این نشست، راضیه تندرو صالح، پژوهشگر و هنرمند حوزه هنرهای سنتی، به بررسی جایگاه نقش‌مایه گل و مرغ در تزئینات بناهای تاریخی شیراز پرداخت و آن را از مهم‌ترین عناصر هنر ایرانی برشمرد.

پژوهشگر وهنرمند حوزه هنرهای سنتی بیان کرد: نقش گل و مرغ در معماری ایرانی بازتابی از پیوند میان طبیعت، معنویت و ذوق هنری هنرمندان ایرانی است و در بسیاری از بناهای تاریخی شیراز جلوه‌ای ویژه دارد.

تندرو صالح با اشاره به نمونه‌هایی از کاشی‌کاری‌ها و نقاشی‌های بناهای شاخص تاریخی شیراز افزود: این نقوش علاوه بر زیبایی بصری، حامل مفاهیم عرفانی و فرهنگی عمیقی هستند که بخشی از هویت هنر ایرانی را شکل می‌دهند.

گفتنی است این نشست در ادامه برنامه‌های هفته میراث فرهنگی برگزار شد و بنا بر اعلام پایگاه ملی بافت تاریخی شیراز، سلسله نشست‌های تخصصی با محوریت تاریخ، معماری، هویت و گردشگری در بافت تاریخی این شهر به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

کد خبر 1405030200144
بهپور کریمیان
دبیر محمد آوخ

