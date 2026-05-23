۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۳۵

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فسا خبرداد:

برگزاری مراسم شاهنامه‌خوانی در تل ضحاک به مناسبت هفته میراث فرهنگی

به مناسبت هفته میراث فرهنگی مراسم شاهنامه‌خوانی با هدف ترویج فرهنگ و آشنایی عموم با آثار باستانی در منطقه باستانی تل ضحاک شهرستان فسا برگزار شد. این برنامه با همکاری انجمن حافظان میراث فرهنگی و دهیاری روستای خیرآباد و خیریه آبشار عاطفه‌ها به اجرا درآمد.

به گزارش میراث‌آریا، ابراهیم عبدالله‌زاده مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فسا روز جمعه یکم خرداد 1405 در این مراسم گفت: تل ضحاک تنها یک اثر باستانی نیست، بلکه هویت و افتخار منطقه است.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فسا با اشاره به اهمیت این برنامه، افزود: برگزاری چنین مراسم‌هایی در کنار آثار تاریخی، به حفظ و ترویج فرهنگ ایرانی کمک می‌کند.

مدیرعامل انجمن حافظان میراث فرهنگی نیز، با توضیحات خود به اهمیت این برنامه و پیوند آن با هویت منطقه اشاره کرد.

شیما قاسمی گفت: این مراسم فرصتی است تا نسل جوان با داستان‌های شاهنامه آشنا شوند و به میراث فرهنگی کشور خود افتخار کنند.

اکبری، یکی از سخنرانان مراسم نیز، با روایت داستان‌های شاهنامه، دریچه‌ای به دنیای ادبیات کهن ایران گشودو همچنین دو نوجوان نیز به اجرای شاهنامه‌خوانی و نقالی پرداختند که با استقبال حاضران روبرو شد.

حسین اشرافی، رئیس هیات مدیره انجمن حافظان، در ادامه به اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی اشاره کرد و گفت: همه ما باید در جهت حفاظت از میراث فرهنگی با اداره میراث فرهنگی فسا همکاری داشته باشیم، زیرا میراث فرهنگی شناسنامه هر کشور و منطقه است.

این مراسم با حضور ۱۵۰ نفر از بزرگان محل و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی برگزار شد و اکثریت حاضران خواستار حفظ و حراست از این منطقه باستانی و انجام کاوش‌های لازم بودند.

لازم به ذکر است که تل ضحاک در ۳ کیلومتری جنوب شرقی فسا قرار دارد و به شماره ۱۵ در سال ۱۳۱۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این اثر شاخص شهرستان فسا همزمان با تخت جمشید و پاسارگاد به ثبت رسیده و در صورت انجام کاوش‌های بیشتر، می‌تواند به یکی از اولویت‌های ثبت جهانی تبدیل شود.

