به گزارش میراثآریا، ابراهیم عبداللهزاده مسئول اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان فسا روز جمعه یکم خرداد 1405 در این مراسم گفت: تل ضحاک تنها یک اثر باستانی نیست، بلکه هویت و افتخار منطقه است.
مسئول اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان فسا با اشاره به اهمیت این برنامه، افزود: برگزاری چنین مراسمهایی در کنار آثار تاریخی، به حفظ و ترویج فرهنگ ایرانی کمک میکند.
مدیرعامل انجمن حافظان میراث فرهنگی نیز، با توضیحات خود به اهمیت این برنامه و پیوند آن با هویت منطقه اشاره کرد.
شیما قاسمی گفت: این مراسم فرصتی است تا نسل جوان با داستانهای شاهنامه آشنا شوند و به میراث فرهنگی کشور خود افتخار کنند.
اکبری، یکی از سخنرانان مراسم نیز، با روایت داستانهای شاهنامه، دریچهای به دنیای ادبیات کهن ایران گشودو همچنین دو نوجوان نیز به اجرای شاهنامهخوانی و نقالی پرداختند که با استقبال حاضران روبرو شد.
حسین اشرافی، رئیس هیات مدیره انجمن حافظان، در ادامه به اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی اشاره کرد و گفت: همه ما باید در جهت حفاظت از میراث فرهنگی با اداره میراث فرهنگی فسا همکاری داشته باشیم، زیرا میراث فرهنگی شناسنامه هر کشور و منطقه است.
این مراسم با حضور ۱۵۰ نفر از بزرگان محل و علاقهمندان به میراث فرهنگی برگزار شد و اکثریت حاضران خواستار حفظ و حراست از این منطقه باستانی و انجام کاوشهای لازم بودند.
لازم به ذکر است که تل ضحاک در ۳ کیلومتری جنوب شرقی فسا قرار دارد و به شماره ۱۵ در سال ۱۳۱۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این اثر شاخص شهرستان فسا همزمان با تخت جمشید و پاسارگاد به ثبت رسیده و در صورت انجام کاوشهای بیشتر، میتواند به یکی از اولویتهای ثبت جهانی تبدیل شود.
