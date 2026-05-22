به گزارش خبرنگار میراث آریا امروز 1 خرداد میز ارتباطات مردمی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس در راستای تکریم ارباب‌رجوع و تسهیل روند رسیدگی به درخواست‌های مردمی، در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) شیراز برگزار شد.

در این برنامه، جمعی از مدیران و کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی فارس با حضور در میان مردم، مسائل و دغدغه‌های شهروندان را در حوزه‌های مختلف میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مورد بررسی قرار دادند.

پیگیری مشکلات مربوط به تأسیسات گردشگری، حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، مسائل مرتبط با حفظ و مرمت بناهای تاریخی، درخواست‌های سرمایه‌گذاری و همچنین بررسی برخی پرونده‌های مردمی از جمله موضوعاتی بود که در این میز خدمت مطرح شد.

مسئولان حاضر در این برنامه ضمن ارائه راهنمایی‌های لازم، دستورات لازم برای پیگیری و تسریع در روند رسیدگی به مطالبات مردمی را صادر کردند و بر استمرار برگزاری میزهای خدمت و ارتباط بی‌واسطه با مردم تأکید شد.

برگزاری میزهای ارتباطات مردمی از جمله برنامه‌هایی است که با هدف افزایش رضایتمندی شهروندان، پاسخگویی مستقیم مدیران و تقویت ارتباط میان مردم و دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود و فرصتی برای بررسی میدانی مشکلات و ارائه راهکارهای اجرایی به شمار می‌رود.

