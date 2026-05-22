توسعه نهضت مرمت در آثار جهانی فارس اولویت است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی امروز 1 خرداد 1405 در بازدید میدانی از روند عملیات حفاظتی «کاخ ساسانی سروستان و بقعه شیخ یوسف سروستانی بر لزوم تقویت جبهههای مرمتی و افزایش اعتبارات برای صیانت از این آثار شاخص تأکید کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس در بازدید از کاخ ساسانی سروستان (متعلق به قرن پنجم میلادی) که از برجستهترین ابنیه ثبت جهانی شده فارس است، گفت: این کاخ با گنبدهای آجری پیشرو و معماری منحصربهفردش، فراتر از یک بنای سنگی، نشاندهنده دانش مهندسی تمدنی است که قرنها در معماری جهان پیشتاز بوده است. اقدامات مرمتی ما در این اثر، گامی برای بازخوانی و حفاظت از این پیشینه علمی است.
مریدی با تأکید بر لزوم گسترش فعالیتهای کارگاهی افزود: برنامه ما این است که با رایزنی و جذب حداکثری اعتبارات، حجم عملیات مرمتی را در این منطقه افزایش دهیم. تلاش میکنیم جبهههای مرمتی در بناهای تاریخی سروستان گسترش یابد تا با سرعت و دقت بیشتری به تثبیت سازهها و مرمتهای تکمیلی بپردازیم.
او خاطرنشان کرد:هدف ما این است که ایران و تمدن درخشان آن را با تمام عظمت و شکوهش به دنیا معرفی کنیم. رونق گردشگری را به عنوان یک راهبرد اساسی دنبال میکنیم تا گردشگران داخلی و خارجی با حضور در این مجموعهها، شاهد نبوغ، سخاوت و فرهنگ غنی ملت ایران باشند که در طول تاریخ همواره پیامآور هنر و آرامش بودهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس در بخش دیگری از این برنامه، ضمن حضور در بقعه تاریخی شیخ یوسف سروستانی از این بنای ارزشمند دوره ایلخانی بازدید کرد.
مریدی با اشاره به شخصیت این بزرگمرد گفت: شیخ یوسف سروستانی، عارف و منجم برجسته قرن هفتم هجری، نمادی از پیوند دانش و معنویت است و بقعه ایشان با تزئینات ظریف و معماری چشمنواز سندی بر غنای علمی این خطه است.
او در یایان تأکید کرد: حفاظت و مرمت آرامگاه بزرگان علم و اندیشه، یک وظیفه ملی است ما با تقویت برنامههای مرمتی در این مکانها، در پی آن هستیم که ضمن حفظ کالبد فیزیکی بنا، پیوند نسل جوان را با مفاخر ملی مستحکمتر کنیم و این میراث را به بهترین شکل به نسلهای بعد انتقال دهیم.
