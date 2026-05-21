به گزارش خبرنگار میراث آریا ،حسین علایی روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت ماه 1405 با اشاره به اهمیت برگزاری این مراسم در قلب فرهنگی ایران، شیراز، گفت: برگزاری چنین برنامه‌ای در مرکز پارس و مرکز شعر و حماسه، تلاشی است برای ثبت و ضبط جنایات بزرگترین قدرت‌های جهانی که مدعی صلح هستند اما مراکز فرهنگی را هدف قرار می‌دهند. هدف ما از این کار، نه نمایش قدرت دشمن، بلکه آگاهی‌بخشی به آیندگان و زمامداران جهان است تا بدانند تمدن بشری نباید دستخوش چنین تعرضاتی شود.

مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کشور در این مراسم، موزه‌ها را نه تنها محلی برای نگهداری آثار تاریخی، بلکه سندی بر پایداری هویت ملی در برابر تهاجم به بن‌مایه‌های تمدنی ایران توصیف کرد.

علایی با واکاوی اهداف حملات اخیر علیه ایران، تصریح کرد: دشمن با حمله به مراکزی نظیر مدرسه شجره طیبه میناب و ورزشگاه لامرت، نیت اصلی خود یعنی بازگرداندن ایران به عصر حجر را آشکار کرد. ایران زمانی به عصر حجر برمی‌گردد که دانش‌آموز، مدرسه و تولید علم نداشته باشد. آن‌ها هویت و تمدن ما را هدف گرفته‌اند، چرا که می‌دانند این دانش‌آموزانِ امروز هستند که ایران سرافراز فردا را می‌سازند.

او با مقایسه مبانی اخلاقی ایران و دشمنانش، به آموزه‌های ادبیات فارسی اشاره کرد و گفت: در فرهنگ ما، حتی آزار موری که دانه می‌کشد مجاز نیست. این شعرِ سعدی، انسانی مهربان پرورش می‌دهد که برای جان تمام موجودات ارزش قائل است. در مقابل، دشمنانی را می‌بینیم که از کشتن انسان‌ها ابراز تفریح و لذت می‌کنند. نگهداری و مرمت این موزه‌ها برای این است که انسان‌ها به انسانیت بازگردند و بدانند شیراز و فارس، مرکز صلح و دوستی جهانی است.

مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کشور با ارائه آماری تکان‌دهنده از آسیب به میراث فرهنگی کشور، خاطرنشان کرد: طبق آمارهای وزارت میراث فرهنگی، نزدیک به ۱۵۰۰ مرکز تاریخی ایران توسط دشمن هدف قرار گرفته است. این حجم از تخریب هویت ملی، حتی در دوران جنگ تحمیلی صدام نیز سابقه نداشت. آن‌ها در حالی که مدعی جنگ هوشمند هستند، مراکز ۱۰۰ درصد غیرنظامی و هویتی ما را آماج حملات خود قرار داده‌اند.

اودر پایان حضور مردم در صحنه و پیوند عمیق آن‌ها با هویت اسلامی و ملی را دلیل ناکامی دشمنان دانست و افزود: دشمن تصور می‌کرد با ترور رهبران و فرماندهان، کار ایران تمام می‌شود، اما همان‌طور که در صدر اسلام و جنگ احد تاکید شد، این مسیر با شهادت متوقف نمی‌شود. ایرانی‌ها هرگز به دوران وابستگی و خفت باز نخواهند گشت. پیشنهاد من این است که درِ این ساختمان تاریخی و موزه را حتی در حین مرمت به روی دانش‌آموزان باز بگذارید تا آن‌ها از نزدیک با ریشه‌های عمیق و هویت ماندگار خود آشنا شوند.

