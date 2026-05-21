به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی امروز پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه 1405 بوم‌گردی را بازگشت به اصالت‌ها و تجدید میثاق انسان عصر مدرن با هویت و ریشه‌های کهن خویش دانست و روز ملی بوم‌گردی را به تمامی اصحاب این حوزه، صاحبان ذوق در اقامتگاه‌ها و پرچمداران میهمان‌نوازی ایرانی که در دل طبیعت بکر این سرزمین به خدمت‌رسانی مشغولند، تبریک گفت.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان فارس افزود استان فارس را قطب بوم‌گردی ایران و یک تجربه زیسته توصیف کرد که از خانه‌های خشتی شیراز تا سیاه‌چادرهای عشایری را در بر می‌گیرد.

مریدی با اشاره به اینکه این اقامتگاه‌ها موزه‌هایی زنده‌اند که نبض تمدن ایران در آن‌ها می‌تپد، خاطرنشان کرد که اهمیت این حوزه فراتر از ظرفیت‌های اقامتی، در احیای بافت‌های فرسوده، صیانت از میراث ناملموس و ایجاد انگیزه برای مهاجرت معکوس به روستاها نهفته است.

او بیان کرد: عبور به سوی گردشگری پایدار و ثروت‌آفرین را مرهون دو محور برندسازی و هوشمندسازی دانست.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان فارس تصریح کرد که هر اقامتگاه باید با تکیه بر آیین‌ها، خوراک‌های بومی و هنرهای دستی، صاحب یک روایت متمایز و «برند فرهنگی» باشد تا خدمات خود را به خاطره‌ای ماندگار برای گردشگران تبدیل کند.

مریدی همچنین در حوزه هوشمندسازی تأکید کرد که استفاده از ابزارهای مدرن نه تنها نفی سنت نیست، بلکه وسیله‌ای برای حفاظت بهتر از اصالت‌ها و پیشرو شدن در فرآیندهای خدماتی است.

او با اشاره به نقش بی‌بدیل رسانه‌های نوین، یادآور شد که در دنیای امروز فاصله میان دورترین روستاهای فارس تا گردشگران جهانی تنها به اندازه یک «کلیک» است.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان فارس از فعالان بوم‌گردی خواست تا با بهره‌گیری حداکثری از فضای مجازی، نسبت به معرفی فرصت‌های گردشگری ایران به جهانیان اقدام کرده و فرآیندهای خود، از جمله سیستم‌های ثبت‌نام و رزرو را به سمت اینترنتی شدن پیش ببرند.

انتهای پیام/